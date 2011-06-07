-TESLİM OLAN TERÖRİST KASTAMONU'YA GETİRİLDİ KASTAMONU (A.A) - 07.06.2011 - Kastamonu'da polis otosuna yönelik saldırıya katıldığı tespit edilen ve kırsal alanda güvenlik güçlerine teslim olan terörist, zırhlı bir araçla Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı'na getirildi. Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesi yakınlarındaki kırsal alanda teslim olan terörist Cihan T, zırhlı bir araca bindirilerek Kastamonu'ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı'na giriş yapan araçtan indirilen Cihan T'nin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınacağı öğrenildi. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu topraklarda eli silahlı adamlara yer yok. Teröristlerin teslim olmaktan başka çaresi de yok'' dedi. Olaydan sonra kaçan teröristlerin çember altına alındığını ve güvenlik güçlerinin takibi altında olduğunu vurgulayan Vali Bektaş, ''Bu işler sabır ister. Bizim yeteri kadar sabrımız var. Hepsi etkisiz hale getirilene kadar operasyonlar devam edecek. Biz onların sağ salim teslim olmasını istiyoruz. Gelsinler adalete teslim olsunlar'' diye konuştu. Teslim olan teröristin ifadesine göre isminin Cihan T. olduğunu belirten Vali Bektaş, saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristten birinin 28 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirildiği hatırlatarak, diğer 3 teröristin de yakalanması için bölgedeki operasyonların devam ettiğini bildirdi. 4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde Başbakanlık konvoyuna eskortluk yapan polis otosuna yönelik silahlı saldırıda, evli ve 1 çocuk babası Recep Şahin (34) şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı.