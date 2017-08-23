Teslim olan PKK'lının yer göstermesiyle silah ve roketatar ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda teslim olan PKK terör örgütü mensubu 1 teröristin yer göstermesi sonucu silah ve rokatatar ele geçirildi.

Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Yayladere İlçesi kırsalında, teslim olan bölücü terör örgütü mensubunun göstermesi sonucu icra edilen, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-46\' adlı operasyonunda 1 kalaşnikof, 1 RPG-7 roketatar silahı, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 kalaşnikof kütüklüğü ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.



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