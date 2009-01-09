'Teslim olacağım' diyen yarbay Dönmez kayıp

Ergenekon soruşturmasının son dalgasında aranan Sakarya ve Ankara’daki evlerinde onlarca el bombası, silah ve kurşun bulunan Yarbay Mustafa Dönmez, ’kısa bir ses verdikten sonra’ kayıplara karıştı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı’nda görevli Yarbay Dönmez’i cep telefonundan arayan polis, hakkında yakalama kararı olduğunu bildirdi.



Yarbay Dönmez, telefondaki polislere kısa süre içinde evine gelip teslim olacağını söyledi. Ancak Dönmez’le telefonunu kapattıktan sonra bir daha temas kurulamadı.



Yarbay Dönmez’in Sakarya’daki evinde 22 adet el bombası, 5 adet tabanca ve 1 adet Kalaşnikof ile 8 bin 300 mermi ele geçirilmiş, ardından aranan Ankara Sincan’daki evinde de 3 tabanca, 2 Kalaşnikof tüfek ve bir gece görüş dürbünü bulunmuştu.

