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Ekonomi

Tesla’nın Çin’deki satışları mayıs ayında yüzde 29 arttı

08 Haziran 2021 15:46

Çin Otomotiv Derneği’nin verilerine göre Tesla’nın Mayıs ayında Çin’de üretilen elektrikli araç satışları ve ihracatı önceki aya göre yüzde 29 artarak 33 bin 463 oldu

Bloomberg'e göre Nisan ayında üretimin durmasıyla satışlar 25 bin 845 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayında bu sayı 33 bin 463’e yükseldi.

Çin’de Mayıs’ta üretilen 11 bin 527 araç Avrupa’ya ihraç edildi. Sadece Çin piyasasındaki satışlar Nisan ayına kıyasla yüzde 88 arttı.

Otomotiv Derneği Yöneticisi Cui Dongshu Haziran'da Tesla satışlarında daha fazla artış olmasını beklediklerini bildirdi.

Tesla’nın Çin’deki satışları toplam satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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