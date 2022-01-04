Tesla'nın Çin'de Sincan'a açılma kararı tepki çekti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleriyle bilinen Sincan Özerk Bölgesi'nde showroom açtığı için tepki çekti.

BBC'de yer alan habere göre, Elon Musk'ın Tesla markası, yılbaşı gecesi Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'ndeki Urumqi şehrinde showroom açtı.

ABD'de Joe Biden'ın imzalayarak yasalaştırdığı, Sincan'da üretilen ürünlere ilişkin ithal yasağını destekleyen Cumhuriyetçi Senatör, Tesla'ya tepki göstererek "Ulussuz şirketler Çin Komünist Partisi'nin soykırım ve köle çalıştırma suçlarının üstünü örtmesine yardım ediyor" dedi.

Amerikan İmalat İttifakı Başkanı Scott Paul da "Açık olayım, Sincan'da iş yapan her şirket kültürel soykırım konusunda iki yüzlüdür" dedi.

Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde Uygur nüfusa ilişkin soykırım ve zorla çalıştırmaya varan ciddi insan hakkı ihlali suçlamaları bulunuyor.