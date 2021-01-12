Tesla hisseleri düştü; Elon Musk, Forbes'un "En zengin insanlar" listesinde yeniden ikinci sıraya döndü

Forbes'un en zengin insanlar listesinde geçen hafta Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek birinci sıraya yükselen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Tesla hisselerinin düşüşüyle ikinci sıraya geri döndü.

Business Insider'da yer alan habere göre, geçen hafta perşembe günü, bir yılda 150 milyar dolardan fazla artan servetiyle Forbes'un dünyanın en zengin insanları listesinde birinci sıraya yükselen Elon Musk, elektrikli araç şirketi Tesla'nın hisse düşüşüyle ikinci sıraya döndü.

Tesla'nın hisseleri pazartesi günü yüzde 8 oranında düştü. Bu düşüş Musk'ın toplam servetini 176.2 milyar dolara düşürdü. Amazon CEO'su Bezos'u ise serveti 182.1 milyar dolar.

Tesla, 2020 yılında 500 bin araç sattı ve hisse değeri yüzde 740 oranında arttı.

Elon Musk, Bloomberg'ün Milyarderler Listesi'nde birinciliği koruyor.