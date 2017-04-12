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Ekonomi

Tesla, General Motors’u da geride bıraktı

Tesla hisseleri geçen ay yüzde 35 yükselmişti

12 Nisan 2017 00:07

Tesla, Amerikan otomotiv endüstrisinde ezber bozmaya devam ediyor. Tesla, piyasa değeri bakımından elektrikli araç üreticisi yüz yıldan uzun bir süredir Amerikan sanayisinin yıldızları olan Detroit merkezli otomobil üreticilerini geride bıraktı. Hisse senetlerindeki yükselişle geçen hafta Ford’u geçen Tesla bu hafta da General Motors’u tahtından etti.

Sektörün içinden geçtiği değişimde Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın devrim yapacağına inanan yatırımcılar sayesinde şirket hisseleri geçen ay yüzde 35 yükselmişti. Pazartesi günkü yüzde 3’lük artışın ardından 50,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile General Motors’un zirvedeki yerine geçti.

Tesla bu seviyeye geçen yıl sattığı 76 bin araçla ulaşırken aynı dönemde General Motors 10 milyon, Ford 6,7 milyon araç sattı.

 

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