-TESK'TEN SAHTE İÇKİ UYARISI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni turizm sezonuna girerken alkollü içeceklerde sahtecilik olaylarının arttığını belirterek, ''Daha önce uyarmıştık. Uyarılarımız dikkate alınsın, TAPDK denetimlerini artırsın'' görüşünü dile getirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TAPDK (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu) belgesi olmayan, kendi iştigal konusu olmadığı halde alkollü içecek satan gelişigüzel yerlerden içki almamalarını istedi. Tüketilen alkollü içkilerin üzerindeki TAPDK bandrolüne mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, geçmişte yaşanan alkol zehirlenmesi olaylarının tekrar etmemesi için mutlaka TAPDK belgesi olan yerlerden alışveriş yapılması konusunda uyardı. Saha denetimlerinde bandrolü bulunmayan alkollü içki miktarında yüzde 63 artış olduğunu ve bu alkollü içkilerin normal satış fiyatının çok altında bir fiyattan satıldığını kaydeden Palandöken, şöyle devam etti: ''Çünkü, normal fiyatın altında satılan ürünün, sahte veya kaçak olması muhtemeldir. Sahte, kaçak veya izinsiz olarak üretilen ürünlerden korunmak için, alışverişinizi, TAPDK satış belgesi sahibi perakende satıcılardan yapınız. Alkollü içkileri, perakende satıcıların açıkça sergilenmekte olan raflarından seçiniz. Asla tezgah altından veya görünmeyen yerlerden çıkarılan ürünleri almayınız. Alkollü içkilerin şüpheli görülen ambalaja sahip olanlarını ve ambalajlarının üzerinde bandrolü olmayanları asla almayınız.''