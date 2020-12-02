TESK Yönetim Kurulu Üyesi Keskin: Seçim günlerinde bizimle beraber olanları, kötü günde, hastalıkta da görmek istiyoruz

TESK Yönetim Kurulu üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Seçim günlerinde bizimle beraber olanları, kötü günde, hastalıkta da görmek istiyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'e konuşan Keskin, Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı işyeri kapanan ve işleri düşen esnafa geçici süreyle en az asgari ücret desteği sağlanmasını, esnaf kredilerinin ve vergilerinin en az Haziran 2021’e kadar ötelenmesini, küçük esnaf ve sanatkârdan 2020 dönemine ilişkin vergi alınmamasını istediklerini bildirdi.

Keskin, Cumhurbaşkanı’nın esnaf ve sanatkâra dönüp bakmasını talep ettiklerini bildirirken “Süpermarketlere pandemi de giremiyor, devlet de giremiyor” diye konuştu. Keskin “Seçim günlerinde bizimle beraber olanları, kötü günde, hastalıkta da görmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.