TESK: Yapılandırmada ödeme yapamayanlara yeni hak verilmeli

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, onbinlerce esnaf ve sanatkarın yapılandırmada son gün mağduru olduğunu belirterek, \"Yapılandırmada ödeme yapamayanlara yeni hak verilmeli\" dedi.

Sistem arızasından dolayı binlerce esnafın mağdur olduğunu, teknik altyapıda kaynaklanan sorunu esnafın ödememesi gerikdiğin ibelirten Palandöken, yapılandırmamağdurlarına ödeme şansı verilmesi gerekdiğini kaydetti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 7020 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu\'ndan yararlanan binlerce esnaf ve sanatkarın 31 Temmuz günü Maliye Bakanlığı internet sitesinde yaşanan bilgi işlem teknik sorunlar nedeniyle ödeme yapamadığını ve bu nedenle yapılandırmasının bozulduğunu söyledi. Palandöken, “Yapılandırması bozulanların ilk taksitini ödeyip yapılandırmalarını devam ettirebilmeleri için bir defaya mahsus hak tanınacak şekilde yasal düzenleme yapılmalı\" dedi.

BİNLERCE SİSTEM MAĞDURUNA YENİ HAK VERİLMELİ

Son çıkarılan yeniden yapılandırma kanunundan on binlerce esnaf ve sanatkarın yararlandığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyordu. Ancak, ödemenin son günü olan 31 Temmuz\'da aşırı yoğunluk nedeniyle bilgisayar sistemlerinde aksamalar oldu. Bu da vergi dairelerinde izdiham denilebilecek kuyrukların oluşmasına neden oldu. Borcunu ödeyemeyen çok sayıda esnafımızdan çok yoğun başvurular geliyor. \'Borcumuzu ödeyip yapılandırmamızın devam etmesini istiyoruz\' diyorlar. Umarız bürokratlarımız bu sese kulak verir ve yapılandırma mağdurlarına bir defaya mahsus olmak üzere ödeme şansı tanıyan düzenleme bir an önce yapılır\" şeklinde konuştu.

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