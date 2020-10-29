TESK'ten "araç muayene ücretleri düşürülsün" talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan 462 liralık fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi çağrısında bulunarak, "Bu kadar ücret almak adil değil" diye konuştu.

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı.



Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli" şeklinde konuştu.

Araç muayene ücretleri ne kadar?

Otobüs, kamyon, çekici gibi ticari araçların muayene ücretinin 462 TL olduğunu hatırlatan Palandöken, "Araç muayene ücretleri nakit olarak ödeniyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde muayene ücreti 462 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar 342 TL, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 174 TL. Muayene süresini geçiren araçlardan ise her ay yüzde 5 oranında faiz alınıyor" dedi.