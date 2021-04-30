TESK Başkanı Palandöken: Desteklerin artırılarak devam etmesini bekliyorduk

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa sağlanan gelir, kira ve kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılmasını değerlendirdi. Uzatılan yardımların esnafın sorunlarının bir kısmını çözeceğine fakat TESK olarak daha geniş kapsamlı bir paket beklediklerini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Palandöken, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteğin 1 ay daha uzatılması hakkında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"17 gün çok büyük bir iş kaybı olacak. Zaten borçlar var ama onun için de bir tebliğ geldi. En azından bu sürede icraya verilmeyecekler, fakat borcu borçla katladıkları için sıkıntı yarattı. O talebimizi de yerine getirdiler. Kefalet Kooperatifleri’nden borç alan esnafımızın borçları Temmuz’a kadar faizsiz ötelendi. Aynı zamanda vadesi gelenlerin bir bölümü de yıl sonuna kadar ötelenecek. Bunlar biraz rahatlatacak. Desteklerin daha çok artırılarak devam etmesini bekliyorduk fakat hükümetin bütçesi de herhâlde bu kadarına yeterli. Bundan sonraki süreçte görüşmelerimiz tekrar devam edecek. Destekler esnaf öncelikli olduğu için, diliyoruz ki bundan sonrasının arkası gelir."