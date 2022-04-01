TESK Başkanı Palandöken'den israf uyarısı: 6 ila 8 milyon ekmek çöpe gidiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de ortalama günde 6 ila 8 milyon ekmeğin çöpe atıldığını belirterek, vatandaşlara özellikle Ramazan ayında gıda israfına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Bendevi Palandöken, bugün yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi gıdada israfına dikkat çekti. Sadece gıdada değil elektrik, doğal gaz gibi kullanımlarda da tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları söyledi:

"8 milyon ekmek çöpe gidiyor"

Ramazan ayı, israfın en aza indirilmesiyle ilgili insanların daha dikkatli olacağı bir ay. Ramazan ayı, iştahlarımızın biraz daha arttığı günler olarak sayılıyor. En başta nimet diye kabul ettiğimiz ekmek, ülkemizde günde 100 milyona yakın üretiliyor. Bunun neredeyse 6 ila 8 milyonu çöpe gidiyor. Halbuki dünyanın birçok ülkesi açlıkla mücadele ediyor. Ekmek sofraların olmazsa olmazı ama ramazan ayında tabii yiyeceğimiz kadar tüketmeli hem de bu nimetin çöpe gitmesinin önüne geçmemiz lazım.

"Kişi başı 93 kilo gıda çöpe atılıyor"

Birleşmiş Milletler'in hesap ettiği yıllık ortalama insanların kişi başına çöpe attıkları gıda maddeleri, sebzesi, meyvesi, eti; aklınıza gelebilecek tüm ürünler, zeytini, peyniri vesairesi kişi başına neredeyse 93 kilogram. Hakikaten çok önemli bir miktar.

Her alanda tasarrufa gidilmeli"

Ramazan ayı, alım gücü ortalamasına göre almış olduğumuz gıda maddelerini israf edilmemesiyle ilgili önemli duyarlılık göstereceğimiz zaman dilimi. Onun için bu ayda yiyeceğiniz gıda ürünlerinin birçoğu ertesi gün yenmeme veyahut çöpe atılma gibi durumları var. Bir tarafta bunlarla ilgili mücadele edip, bunları tekrar sofralara koymaya çalışan insanlar varken bu yapılan israfın hakikaten çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Tabii tasarruf, sadece ekmek veya gıda ürünlerinde değil her alanda olmalı. Tükettiğimiz elektrikten, doğal gazdan tasarruf edebileceğimiz oranda tasarruf etme olanaklarını kullanmamız lazım.

Ramazan ayının vermiş olduğu, insanların her gördüklerini alma konusunda da duyarlı olması lazım. Bunların merdiven altı ürünler olmaması ve kullanım tarihlerine dikkat edilmesi ve kullanacağınız kadar sebze, meyve gibi ürünleri alabilmenin zaten zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten fiyatların yüksekliğinden şikâyet ediyoruz. Diğer tarafta da israfa yöneliyoruz. Hem ev ekonomisi için hem de insanlık aleminde bu nimetleri bulamayan yurttaşlar için önemli bir kayıp.” (ANKA)