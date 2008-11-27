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TESK: ‘Asgari ücret zammı gerçekçi olmalı’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni asgari ücrete verilecek zammın işçileri rahatlatacak bir oranda olması gerektiğini belirtti.

27 Kasım 2008 02:00

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni asgari ücrete verilecek zammın işçileri rahatlatacak bir oranda olması gerektiğini belirtti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücret belirlenirken mutlaka temel gıda, elektrik ve doğal gaz gibi temel giderlerdeki artışın göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

İşçi kesimini rahatlatacak ve nefes aldıracak bir zam oranın tespit edilmesinin, piyasaların da canlanması için son derece önemli olduğunu kaydeden Palandöken, şöyle dedi:

"Bizim en önemli müşterimiz işçi, memur ve emeklilerimizdir. Sabit ve dar gelirli bu kesime yapılacak zam tamamıyla piyasalara yansır. Dolayısıyla piyasaların canlanmasında da büyük etkisi olacaktır. Zam oranı belirlenirken temel gıda harcamalarında son zamanlarda meydana gelen artışların dikkate alınması çok önemli. Eğer asgari ücret üzerindeki sigorta prim yükünün daha da azaltılması söz konusu olursa bu hem işçimizi hem de esnafımızı rahatlatacaktır."

Bendevi Palandöken, kriz gerekçe gösterilerek işçi çıkarmaların arttığını da belirtti ve işverene getirilen yüzde 5'lik işveren payı indirimiyle sıfır faizli cansuyu kredilerinin istihdamın korunup geliştirilmesi için alınan kararlar olduğunu hatırlattı. Palandöken, "Bayram önü işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Kimsenin insanlara bayramı zehir etmeye hakkı yok" görüşünü vurguladı.

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