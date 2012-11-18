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Teşhis için polisleri dizen amirlere 300 lira ceza

Hatay'da polis memurlarını teşhis için sıraya dizdiren Emniyet Müdürü'ne 3 günlük maaş kesintisi cezası verildi

18 Kasım 2012 13:36

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu’nun karıştığı olayın ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki polisleri yan yana dizdirerek teşhis yaptıran dönemin Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz’un da aralarında bulunduğu 4 polise, 3’er günlük maaş kesim cezası çıktı.

Buna göre Marangoz’un maaşından 300 TL civarında bir kesinti olacak.


300 lira kesinti


Geçen ağustos ayında yaşanan olayın görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte başlayan tartışmalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen polis başmüfettişleri hazırladıkları soruşturma raporunu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.

Yüksek Disiplin Kurulu’da, rapor doğrultusunda, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’ne (EÖDT) göre teşhis işlemini gerçekleştiren dönemin İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz ile Çevik Kuvvet’te görevli komiser yardımcısı Murat Emer, polis memuru Alper Atilla ile bir emniyet amirine “3’er günlük maaş kesim cezası verilmesini” uygun gördü. Kurul kararında, 4 polisin, “görevde kayıtsızlık göstermekle”de suçlandığı öğrenildi.

Emniyet teşkilatında, İlçe Emniyet Müdürü düzeyindeki polisler, kıdem durumu ve çeşitli kıstaslar çerçevesinde, yan ödemeleriyle birlikte ortalama 3000-3200 TL maaş alıyor. Kurul kararına göre Marangoz’un maaşından 300 TL civarında bir ceza kesintisi olacak.


Bakan genelge yayınlamıştı


İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in imzasıyla valiliklere gönderilen özel genelgede, özellikle polislerin karıştığı olaylarla ilgili yapılacak teşhislerin fotoğraflar üzerinden gerçekleştirilmesi talimatı verilmişti.

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