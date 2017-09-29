TESHİAD Başkanı Nurcan Germani : Hedefimiz endüstriyel temizlik sektörünün pazar payını yüzde 10 büyütmek

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE, son 10 yılda özellikle inşaat sektöründe yaşanan pozitif büyüme sayesinde endüstriyel temizlik sektörünün Avrasya bölgesindeki yükselen pazarı oldu. Sektörün yıllık ticari iş hacminin yaklaşık 13-14 milyar Avro olduğuna dikkat çeken Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) Başkanı Nurcan Germani, \"Hedefimiz 1,3 milyon kişiye istihdam sağlayan endüstriyel temizlik sektörünün pazar payını, 2017 yılında yüzde 10 büyütmek\" dedi.

Türkiye\'de 1985\'li yıllarda temelleri atılan Endüstriyel Temizlik Sektörü, son dönemde ülke genelinde özellikle inşaat alanında gerçekleşen büyük ve önemli projeler ile atağa kalktı. Kamu projeleri yüzde 24 oranında arttı, havaalanı sayısı 27\'den 73\'e, 5 yıldızlı otel sayısı 297\'den 590\'a yükseldi. Alışveriş Merkezi (AVM) sayısının ise bu sene yüzde 25 büyüyerek 450\'ye, 18 milyon konut sayısının ise 2050 yılında 30 milyona ulaşması bekleniyor.

Bu sektörde yaklaşık 3.000 firma bulunduğunu ve özellikle son dönemde trend olan ev, cam temizliği, halı, yatak yıkama gibi butik küçük işletmeleri de dahil ettiğimizde bu sayının 5 bine kadar yükselebileceğini belirten TESHİAD Başkanı Nurcan Germani, \"Son 5 yılda pazar payımızı 19,4 milyar TL\'den 35,5 milyar TL\'ye yükseltmeyi başardık. 2016 yılında yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sektörümüz yüzde 5 oranında büyüdü. Yıllık ticari iş hacmimiz yaklaşık 13-14 milyar Avro. Bir milyon 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacak potansiyele sahip. TESHİAD olarak pek çok üye firmamızla 18-20 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek Türkiye\'nin tek endüstriyel temizlik fuarı ve konferansı ISSA/INTERCLEAN İstanbul\'da yer alacağız. ISSA/INTERCLEAN evsahipliğinde düzenlediğimiz Alım Heyeti Programı\'nın sektörümüze ihtiyacı olan yeni işbirliği fırsatlarını sunacağına inanıyoruz\" dedi.

Bu yıl bölge coğrafyasından yüksek sayıda satın alma yetkisine sahip tedarikçilerin fuarda yer alacağına dikkat çeken ISSA INTERCLEAN İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, \"Dünya\'nın en büyük temizlik fuarı ISSA/INTERCLEAN, Amerika, Avrupa ve Asya olmak üzere 3 farklı kıtada düzenleniyor. İki yılda bir İstanbul\'da yapılan ISSA/INTERCLEAN Fuar ve Konferansımız Avrasya temizlik endüstrisindeki sektör temsilcilerini 18-20 Ekim tarihlerinde İstanbul\'da buluşturacak. Bu yıl hedefimiz 150 marka ile 70 ülkeden 2.500\'ün üzerinde ziyaretçi katılımı sağlamak. Alım Heyeti Programımızda Rusya\'dan Romanya\'ya, Birleşik Arap Emirlikleri\'nden Cezayir, Umman, Özbekistan, Azerbaycan gibi çok sayıda hedef Pazar ülke yer alıyor\" dedi.

ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı ve Konferansı, aynı zamanda sektöre dair en son yenilikler, gelişmeler ile ürün ve hizmetlerin gündeme getirildiği ortak bilgi paylaşım platformu konumunda. Sektörün en büyük uluslararası federasyonu ISSA ve Türkiye\'deki partneri TESHİAD tarafından fuara paralel konferanslar gerçekleştirilecek. Düzenlenecek Katılımcı Seminerleri\'nde ise firmalar yeni ürün ve şirket profillerini tanıtma fırsatı bulacaklar. Fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine uluslararası tedarikçilerle ikili görüşme ve yeni işbirlikleri fırsatları sunacak. Sektöre dair yenilikçi fikir ve ürünler bu yıl ilk kez oluşturulacak İnovasyon Alanı\'nda sergilenecek. Zemin bakım makineleri, temizlik kağıtları, kimyasal temizleyiciler, halı yıkama makineleri, temizlik ekipmanları ve tesis temizliği ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı\'nda, öne çıkan sektörler. Ziyaretçi profilini ise AVM\'ler, özel okullar, belediyeler, restoranlar, perakende mağazaları, bankalar, kamu kurumları, fast food restoranları, inşaat firmaları, özel hastaneler, oteller, gıda üreticileri, sanayi firmaları, lojistik depoları, zemin kaplama firmaları, holdingler, site yönetim firmaları ve zincir spor salonları olacak.



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