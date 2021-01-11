Tesettürde dış giyim modelleri

Dış giyim, giyim sektörünün öncü kategorileri arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak dış giyime özel; kap, mont, kaban, trençkot, ceket, panço, ferace, yağmurluk ve pardösü gibi modeller üretilmektedir. Bu kategorideki ürünler her yaşa ve zevke uygun olması amacıyla farklı kumaşlarda ve modellerde satışa sunulmaktadır. Kadınlarda olduğu gibi her bireyin ihtiyaç duyduğu dış giyim, sadece kış mevsimlerinde değil sahip olunan ince kumaşlarla yaz mevsiminde dahi kullanılmaktadır. Orta incelikte olan dış giyim ürünleri ise genellikle bahar mevsimleri için uygun koşulları sağlamaktadır. Siz de Moda Merve’de yer alan dış giyim ürünlerinden dilediğinizi tesettür giyim adresinden hızlı bir şekilde seçebilir ve güvenli bir şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Dış Giyim Modelleri

Tesettür giyimde dış giyim modelleri oldukça geniş kategoriye sahip ürünlerdir. Nitekim dış giyim kategorisine ait; kap, mont, kaban, trençkot, ceket, panço, ferace, yağmurluk ve pardösü gibi birçok model yer almaktadır. Bu modeller her zevke ve mevsime hitap etmesi amacıyla farklı modellerde, renklerde ve kumaşlarda üretilme ve satışa sunulmaktadır. Dış giyim kaban ve mont modelleri arasında; yarasa kol, şişme, kemerli, dik yaka gibi birçok model yer almaktadır. Kemerli olan dış giyim örneklerine kaban ve montları verebileceğimiz gibi her mevsime uygun olarak kullanılabilen trençkotları da örnek verebiliriz.

Kaban Modelleri

Kaban, dış giyim ürünleri arasında en çok tercih edilen ve soğuk kış günlerinde tercih sebebi olan ürünlerdir. Bu nedenle çoğu kişinin tercihi olan kabanlar, herkesin zevkine hitap etmesi amacıyla birçok kumaşta, renkte ve modelde üretilmektedir. Kabanları birbirinden ayıran en temel özelliklerden biri de üretiminde kullanılan kumaşlardır. Kaban kumaşlarına örnek olarak; keçe kaban, kaşe kaban, kapitone kaban, yün kaban, kürk yaka kaşe kaban örneklerini verebiliriz. Bunlara ek olarak kabanlar; kapşonlu kaban, kemerleri kaban, dik yaka kaban, düğmeli kaban ve fermuarlı kaban gibi farklı modellerde üretilebilmektedir. Siz de birçok kaban modeline tesettür adresinde yer alan kaban kategorisinden göz atabilirsiniz.

Mont Modelleri

Tesettür giyimde yer alan mont modelleri, kış mevsimlerinde tercih edilebilecek diğer modellerden bir tanesidir. Nitekim kış ayları oldukça soğuk geçmekte ve soğuğu geçirmeyen dış kıyafetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Montların kullanımı son yıllarda oldukça artış göstermekle birlikte, farklı renkler ve modellerde satışa sunulmaya devam edilmektedir. Mont modellerine örnek vermek gerekirse; kapitone, deri detaylı, kapşonlu, kapşonsuz, kürk yaka ve ince montları örnek verebiliriz. Bu noktada montlar, sahip olduğu farklı modellerle birçok kişinin zevkine hitap etmektedir. Tesettür giyim kategorisinde yer alan montların farkı; diğer kategorilerde yer alan montlara göre daha uzun olmasıdır. Daha uzun şekilde üretilen mont ve kaban modelleri bu şekilde tesettür giyime uyum sağlamaktadır. Siz de Moda Merve’de yer alan mont modelleriyle kullanmak adına tesettür elbise adresinden şık bir elbise sipariş verebilir ve güzel kombinler elde edebilirsiniz.

Trençkot Modelleri

Birçok kadın ve erkeğin vazgeçilmez dış giyim ürünlerinden olan trençkot, her yıl moda olarak karşımıza çıkmakta ve değerini yitirmeden kullanılmaya devam etmektedir. Trençkotlar sahip olduğu kumaş ve görüntü ile birçok mevsimde ve ortamda kullanıma uygun ürünlerdir. Trençkot modellerini farklı renklerde seçerek dilerseniz günlük giyimde dilerseniz özel gün giyimlerinde dahi kombin yapabilirsiniz. Sahip olduğu düğmeli ve kemerli görüntüsü ile trençkotlar, joker parçalardır. Deri, poplin, pamuklu gabardin gibi birçok kumaştan üretilen trençkotlar farklı renklerde modellerde tasarlanabilmektedir. Siz de Moda Merve’de yer alan trençkot modellerinden kendinize uygun olan modeli kolay bir şekilde seçebilirsiniz.