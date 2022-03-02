Tesettür tuniklerde sunulan çeşitli indirim fırsatlarını kaçırmayın

Tesettür tuniklerin çeşitleri ModaSelvim sitesi kapsamında sunulan ürünleri içeriyor. Tunik çeşitlerinde farklı ürün modellerine yer veren site, renk ve tasarım noktasında da çeşitliliğe gidiyor. Ayrıca site bazında sunulan tuniklerde çeşitli indirim imkânları sağlanıyor. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına tunikler için çeşitli ürün tasarımları hazırlanıyor. Ayrıca satışı sağlanan ürünlerde çalışan tecrübeli çalışanlar ile ürünlerin teslimatı noktasında kolaylıklar sunuluyor.

1.Tesettür Tunik Modelleri

Tesettür tuniklerde birçok çeşit, site dâhilinde müşteriler için hazırlanıyor. Bu ürünlerin malzemeleri değişkenlik gösterebilirken tesettür tunik için kullanılan ürünün kalınlığı, renk, ölçü detayları da farklılık sağlıyor. Ayrıca birçok bedene uygun farklı modeller hazırlanıyor.

Tesettür tuniklerin çeşitleri ise;

-Triko Tunikler

- Kot Tunikler

- Kuşaklı Tunikler

- Düğme Detaylı Tunikler

- Yırtmaçlı Tunikler

- Aksesuar Detaylı Tunikler

- Şapkalı uzun kollu tunik

Gibi çeşitlere ayrılıyor. Tunik modellerine sahip olabilmek için sitenin detaylı şekilde incelenmesi ve zevkinize en uygun modeli sepetinize eklemeniz gerekiyor. Müşteri memnuniyeti adına sepete ekle adımından sonra indirim kodları ile satın alım işlemi tamamlanabiliyor.

2.Tesettür Tunik Modellerinde Fiyatlandırma

Tesettür tunikler hakkında merak edilen noktalardan biri de fiyatlandırma ölçüleri hakkında verilen bilgiler oluyor. Çeşitli markaların yer aldığı sitede renk, tasarım, ölçülendirme gibi noktalar üzerinden fiyat değişikliğine gidilebiliyor. Ayrıca müşterilerin sıklıkla talep ettiği ürünlerde fiyat indirimleri uygulanabilirken, yaz ve kış sezonunda da bu indirimler devam edebiliyor. Site bünyesinde müşterilere sunulan kapalı tunik fiyatları ortalama olarak 80-200 TL arasında çeşitlilik gösteriyor. Ayrıca ürünlerin fiyatlarında kişiye özel indimler üzerinden de düşüş yaşanabiliyor. Ürün fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilmek için sitenin ziyaret edilmesi önem taşıyor.

3.Tesettür Tuniklerde Sezon İndirimleri

Tesettür tunik modelleri çeşitli sezonlara göre tasarım farklılığına sahip olabiliyor. Yaz sezonunda daha ince kumaş çeşitleri hazırlanırken kış sezonu için daha uygun kumaşlar kullanılabiliyor. Ayrıca müşterilere sunulan ürünlerde farklı beden ve boyutlara gidiliyor. Bunun yanında kış ve yaz sonuna girişlerde ya da sezon kapanırken sezon indirimleri olabiliyor. Müşterilerin memnuniyeti adına sezonluk indirimler uzun bir süre devam ediyor. Ayrıca müşterilerine bir alana bir bedava gibi indirimler de sağlayabiliyor.