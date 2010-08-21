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Yaşam

Tesettür kalmadı para uğruna İslam’ı vurdular

Emine Şenlikoğlu, tesettür firmalarına ateş püskürerek 'Tesettür kalmadı. Para uğruna vurdular İslam’ı, Allah’a nasıl hesap verecekler. Dandik örtünme tesettür

21 Ağustos 2010 03:00

T24 - Yazar Emine Şenlikoğlu, tesettür firmalarına ateş püskürerek, “Tesettür kalmadı. Para uğruna vurdular İslam’ı, Allah’a nasıl hesap verecekler. Dandik örtünme tesettür değildir” dedi.


Guatr ameliyatı geçirdikten sonra 1.5 yıl Belçika’da tedavi gören ve romanları için araştırmalar yapan İslami kesimin sivri dilli kadın yazarı Emine Şenlikoğlu, Türkiye’ye döner dönmez Habertürk Gazetesi’ne konuştu. Şenlikoğlu’nun eleştirileri bu kez tesettür firmalarınaydı.



‘Madem öyle kapanma'

Çarşaf giyen 57 yaşındaki Şenlikoğlu, “Bir dönem Müslüman kesim tarafından da hakarete uğradım. Televizyona çarşafımla çıkmamı yadırgadılar. Çarşaf nedeniyle görüntüm bozukmuş. Oysa şu an İslami tesettür diye bir şey kalmadı, mahvettiler. Dandik dandik örtünürlerse bu tesettür değildir” diye konuştu.

Şenlikoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “O kadar daracık giyinen tesettürlüler var ki. Dar giyeceksen başını kapatma, tüm vücut hatların ortada. ‘Ne yapalım bulamıyoruz’ diyorlar. Mağaza sahipleri Allah’a nasıl hesap verecek. Para kazanmak uğruna, tesettürle vurdular İslam’ı. Demek ki tesettüre girenler de bozulmaya hazırmış. Yüzünde bir kilo boya, daracık bir kıyafet, üstünde dize kadar tunik. Zaten tesettür değil ki onunkisi. ‘Mecbur mu bırakıyorlar seni’ diye soruyorum. Kimisi ‘Ben daha yeni kapandım’ diyor, mahcup oluyorum. Kimisi ‘Bu da tesettür’ diyor. İslam’da çarşaf şart değil, ancak giysin bol olacak, hatları belli etmeyecek.”

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