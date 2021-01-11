Tesettür giyimde tunik modelleri

Tunikler, tesettür giyimin vazgeçilmez parçaları arasında yer alan modellerdir. Nitekim tunik modelleri birbirinden farklı kumaşlara, renklere ve desenlere sahip olmakla birlikte, her mevsime özel olarak üretilmektedir. Birbirinden farklı modellerde ve kumaşlarda üretilen tunikler, bu özelliğiyle birçok kişinin zevkine hitap etmektedir. Giyim sektöründe kullanılan kumaşlar, giysilerin hangi mevsimde giyilebileceğini etkileyen faktörlerden biridir. Bu noktada tunik üretiminde kadife, triko gibi kumaşların kullanılması Kış mevsimi için ideal olduklarını göstermektedir. Tunik üretiminde tercihlerin daha çok ince kumaşlardan yapılması ise Yaz mevsimlerinde kullanıma uygun olduğunu göstermektedir. Siz de Moda Merve’de yer alan birçok tunik modelinden kendinize uygun olanı tesettür kısmından kolay bir şekilde seçebilir ve siparişinizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Tunik Modelleri

Tunik kategorisinde yer alan ürünler; elbise, etek gibi tesettür ürünleri arasında en çok tercih edilen modellerden bir tanesidir. Tesettür tunik modelleri büyük kitleye hitap etmesi amaçlı birçok kumaş, renk, desen ve renkte üretilmektedir. Birçok modelde üretile tunikleri görmek için siz de tesettür giyim adresini ziyaret edebilir ve dilediğiniz modeli hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Nitekim tesettür tunik modelleri her kadının gardırobunda olması gereken kurtarıcı parçalardır. Seçmiş olduğunuz tesettür tunikleri; kumaşları ve modellerine göre farklı ortamlarda kullanabilirsiniz. Örneğin sweatshirt tarzı tunikler daha çok günlük kullanıma uygun spor kıyafetlerken, daha ince Medine ipeği kumaşlara sahip tunikler özel günlerde kullanıma uygun abiye tuniklerdir. Bunların dışında hem günlük hem de özel günler için kullanıma uygun tesettür tunik modeller ive kumaşları bulunmaktadır. Bu kumaşa son zamanların gözde kumaşı olan kadife kumaşını örnek verebiliriz.

Tunik Kumaşları

Tuniklerde kullanılan kumaşların kalınlığı ve inceliği, tuniklerin hangi mevsimde giyileceği faktörünü doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra tuniklerde kullanılan kumaşlar; tuniğin kullanılacağı ortamı da etkilemektedir. Tuniklerin günlük ortamda ya da öze günlerde kullanılmasını sağlayan temel faktör tunik üretiminde kullanılan kumaşlardır. Örneğin; triko tuniklerde kullanılan sweatshirt tarzı kalın kumaşlar, tuniklerin daha çok günlük ortamda kullanılmasını sağlarlar. Bunun yanı sıra triko ve sweatshirtlerde kullanılan kumaşlar, rahat olduklarından günlük kullanıma daha uygun kumaşlardır. Tunikler daha şık bir ortamda kullanılmak isteniyorsa, kumaş tercihi daha parlak ya da ince kumaşlardan yana yapılmaktadır. Tuniklerde kullanılan ince ve parlak kumaşın yeterli olmamasıyla birlikte sahip olduğu model de özel kullanıma uygun olarak tasarlanmalıdır.

Son zamanların gözde kumaşlarından olan ve neredeyse her vitrinde karşımıza çıkan kumaşlardan biri de kadife kumaşlardır. Kadife kumaşlar 202 yılında daha çok karşımıza çıkmaya başlamış olup, içerisinde bulunduğumuz 2021 yılında da etkisini sürdürmektedir. Kadife kumaşlar sahip olduğu parlak ve eşsiz yüzeyi ile hem günlük kullanıma hem de özel kullanıma rahatlıkla uyum sağlayabilen bir kumaştır. Bu nedenle etek, elbise, tunik gibi birçok parçada kendini göstermeye devam etmektedir.

Tunik Kombinleri

Tesettür kategorisinde tunik seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, kişilerin seçimlerini kendi bedenine uygun olan tuniklerden yana yapmasıdır. Kendi bedenine uygun olarak seçilen tunikler, kişilerde oldukça güzel duracaktır. Aksi takdirde belirli bölgelerden sarkmalar ya da sıkma gerçekleşeceği için kötü bir görüntü oluşacak ve kombinin güzel durmasını olumsuz etkileyecektir. Tesettür tunik kombinleri yapılırken tercih ettiğiniz tuniğin rengine ve modeline uygun bir pantolon seçimi yapmanızdır. Tuniğinize renk ve model olarak uygun bir pantolon seçimi yaptığınıza emin olduktan sonra kombinizi uyumlu bir şal, gerekli ise bir kaban ve ayakkabı, bot ile tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz tesettür elbise adresinden tarzınıza uygun tunik kombinlerini hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.