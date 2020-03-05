Tesettür abiye alırken dikkat etmeniz gerekenler 

Tesettürlü bayanların düğün, nişan gibi davet organizasyonlarında tercih ettikleri abiye modelleri, bu sezonda oldukça fazla çeşitlilikte karşımıza çıkmaktadır. Hemen her yaştan ve zevkten tesettürlü bayanın seveceği tarzda bir abiye modeli bulmak mümkündür.

Abiye denilince ilk akla gelen pul payetleri, taşlı ya da desenli elbiseleri bir önceki sezonda olduğu gibi yine bu sezonda da görmekteyiz. Tabii hanımların tesettür abiye modelleri arasından bir tercih yaparken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır.

Tesettür abiye seçiminde önemli noktalar

Seçtiğiniz abiyenin size uygun bedende olması çok önemlidir. Dar olan abiyelerin içinde tüm daveti rahatsız bir şekilde geçirirsiniz. Üzerinize oturmayan abiyeler ise ve potluk yaptığı için şık durmaz.

Abiye modelinin tarzınıza uygun olması, içinde kendinizi daha güzel hissetmenizi sağlar. Örneğin sadelikten hoşlanan bir bayan, taşlarla kaplı, fazla detaylı bir elbise, dünyanın en güzel elbisesi dahi olsa, içinde kendini iyi hissetmez.

Giyeceğiniz yere göre tesettür abiye seçiminiz değişebilir. Çok yakın bir arkadaşınızın ya da akrabanızın düğününde daha gösterişli abiyeleri tercih edebilirsiniz. Eğer uzaktan tanıdığınız birinin davetiyse, ya da gündüz saatlerinde olan bir etkinlik için abiye elbise bakıyorsanız, tercihiniz daha düz ve sade kesimlerden yana olmalıdır.

Tesettür abiyenin boyunu kendi boyunuza göre mutlaka ayarlatmanız gerekir. Gereğinden uzun ya da kısa olan abiye modelleri şıklığınıza gölge düşürebilir.

Tesettür abiyelerde renk seçiminin önemi

Abiye elbise modellerinden birini seçerken modeli kadar rengine de dikkat etmeniz gerekir. Açık tenli birine daha çok koyu tonlar yakışırken, esmer ya da buğday tenli birine açık tonlar daha çok yakışacaktır. Ayrıca seçtiğiniz modelde hangi rengin daha iyi duracağına da bakmalısınız. Bazı taşlı modeller siyah renkte kendini daha güzel gösterir, bazı tüllü modellerde de açık renk tonları daha şık ve zarif görünmenizi sağlayabilir. Bu konuda en güzel ve en yeni modellere Modaselvim.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hangi renk ve model olursa olsun abiye seçerken en önemli husus, önce sizin beğenmenizdir. Siz beğenerek giydikten sonra, öz güvenin getirdiği şıklık sayesinde her abiye modeli üzerinizde güzel duracaktır.