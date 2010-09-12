Teşekkürler '12 Dev Adam'

T24



Maçın kritik anları

Ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final mücadelesinde milli takımımız, Amerika ile karşı karşıya geldi.Sırbistan mücadelesinin mental ve fiziksel yorgunluğunu üzerinden atamayan 12 Dev Adam, maçtan 81-65 yenik ayrılırken dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.Herşeye rağmen bu büyük sevinçleri bize yaşattığınız için teşekkurler 12 Dev Adam, hepimiz sizinle gurur duyuyoruz.Ve dev final başlıyor, haydi 12 Dev Adam şampiyonluk için..Maçın ilk sayıları Derrick Rose'dan geliyor. Ömer Onan hemen karşılık veriyor. 1 dakika geride kalırken durum 2-2.Kevin Durant'in sayıları ile ABD 7-3 öne geçiyor ama yine Ömer Onan karşılık verip farkı 2'ye indiriyor, 7-5.Durant dış atışları atmaya devam ediyor, 12-7. Hidayet'in serbest atışları ile farkı 3 sayıya indiriyoruz 12-9. İlk çeyreğin bitimine 6 dakika kala Hidayet'in üçlüğü geliyor ve tribünler de havaya giriyor, 14-12.Hidayet bir üçlük daha yolluyor ve öne geçiyoruz, 15-14. Chandler ile Hidayet arasında saha içerisinde bir gerginlik yaşanıyor.Çeyreğin bitmesine 3 dakika kalmışken Durant yine üç sayılık bir şut soktu ve durumu 17-17'ye getirdi.Son 1 saniyede ABD, Westbrook'un kullandığı serbest atışlarla ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Westbrook'un sayıları ile başlıyor, fark 8 oldu 25-17.Kerem Tunçeri'nin serbest atışları ile ilk yarının bitime 7 dakika kala farkı 6 sayıya indirdik, 27-21.Kevin Durant yine sahneye çıktı ve üç sayılık atışla farkı 10 sayıya çıkardı, 31-21.Hidayet ilk yarının son 4 dakikasında farkı 7'ye indirdi ve durumu 31-24'e getirdik.Son dakikaya girilirken Rudy Gay'in sayıları ile karşılaşmada durum 40-31'e geldi.İlk yarı ABD'nin 42-32 üstünlüğü ile sona eriyor. İlk yarıda iyi savunma yapmamıza rağmen, hücumda bir türlü istediğimiz pas trafiğini sağlayamadık. Bu top kayıplarında ABDli oyuncuların agresif savunmasnın da büyük payı vardı. İkinci yarı da bu savunmayı devam ettirip, ABD'nin zayıf olduğu pota altından hücum edebilirsek şansımız olabilir. Maç henüz bitmedi.İkinci yarı Kevin Durant'ın attığı iki 3 sayılık ile başladı. ABD, bir anda farkı 48-32 ile 16'ya kadar çıkardı. Durant bugün inanılmaz oynuyor, 11'de 7 üç sayı isabeti sağlayan yıldız oyuncu 26 sayı ile oynuyor.Üçüncü çeyrekte son 4 dakika ve milli takım biraz hareketlendi. Ender'in istekli oyunu ile durumu 52-41'e getirdik. ABD mola almak zorunda kaldı.Son çeyreğe 2 dakika kalmışken Ersan'ın sayıları ile maçtaki durumu 57-43'e getirmeyi başardık.Üçüncü periyot 48-61 ABD'nin üstünlüğü ile sona eriyor. Son çeyreğe 13 sayı geride giriyoruz ancak hala bir şansımız var. Dünya Şampiyonu'nun belli olması için son 10 dakika.Hidayet'in ilk çeyrekte sakatlanması maç boyunca oyunumuzu çok olumsuz etkiledi. Maçın zora girdiği anlarda milli takım içerisinde sorumluluk alacak çok fazla oyuncumuzun olmamasından dolayı bir türlü ABD'yi yakalayamadık.Bu dakikalarda oyun kontrolünden tamamen kopmuş durumdayız, hücumda çok etkisiz kalıyoruz ve ABDli oyuncular hızlı hücumlarla çok rahat sayılar bulmaya başladı.Final periyodunda 6 dakika kaldı ve ABD, 19 sayı farkla 74-55 önde.Bitime 3 dakika kala Westbrook'un üçlüğü ile fark 20 sayı oldu, 79-59. Artık ABD'li oyuncular maçı bırakmış durumda, savunma yapmadan bir an önce sürenin bitmesini bekliyorlar.Tribünlerdeki seyircinin, tarih yazan 12 Dev Adam'a bu dakikalarda müthiş bir desteği var.