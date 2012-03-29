'Teşekkür bile etmediler, oğlumun organlarını geri istiyoruz'

Bursa'da, kazada ölen çocuklarının organlarını bağışlayan aile, hastaneden gelen 12 bin 500 liralık fatura ile şok oldu. Paranın tamamına yakını valilik tarafından indirilirken, nakil yapılanların teşekkür etmemesine sinirlenen aile organları geri istedi.

Ocak 2009 tarihinde, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobili demir korkuluklara çarpan 22 yaşındaki Alper Kayık ağır yaralandı. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Çocuklarının beyin ölümü gerçekleşen baba Ali Kayık ve anne Bahriye Kayık, oğullarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Kayık'ın böbrek, karaciğer ve kornealarını bağışlayan aile, çocuklarının organlar başka vücutlarda yaşayacağı için mutluydu.

Kaza sırasında, otomobilde bulunan 970 liralık emekli maaşının çalınması nedeniyle ikinci bir üzüntü yaşayan aile, çocuklarının cenazesini, akrabalarından aldıkları para ile kaldırabildi. Ancak asıl şok, organ bağışından sonra gerçekleşti. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi, Alper Kayık'ın organlarının alınması için organ nakli ekibi çağırdı. Gelen ekip, sabah saatlerinde ameliyatla Kayık'ın böbrek, karaciğer ve gözlerini aldı. Karaciğeri, Ankara'da Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, böbrekleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne, korneaları ise Uludağ Üniversitesi'nde hazır bekletilen hastalara nakledildi.

Karaciğer, İzmir'deki bir hastaya, böbrek Kayseri'deki bir hastaya, korneaları ise İstanbul'daki bir hastaya verildi. Ölümün üzüntüsünü yaşayan aile, asıl şoku Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nden gelen fatura ile yaşadı. Hastane, organ nakli için hastaneye çağırılan organ nakli ekibine ödenmek üzere 12 bin 500 lira fatura keserek aileye gönderdi.

Bursa Adliyesi'nde çalışan Kayık'ın dayısı Nuri Engin, faturayı Bursa Valiliği'ne götürerek, ailenin bu parayı ödeyecek gücü olmadığını dile getirdi. Vali Şahabettin Harput'un da devreye girmesiyle aileye fakirlik ilmuhaberi çıkarılarak, borcun 11 bin lirası silindi.

Yaşananlar karşısında hayal kırıklığı yaşayan aile, çocuklarının organları nakledilen ailelerden bir teşekkür bile gelmemesine tepki gösterdi. Alper Kayık'ın dayısı Nuri Engin, organların nakil edildiği kişi ve ailelerine tek tek ulaştıklarını belirtti. Telefonla görüştüğünü anlatan Engin, "Alper'in annesine en azından bir telefonla teşekkür edin dedim. Ama sağlıklarına kavuşan, belki ölmekten kurtulan bu kişiler, bırakın telefonla teşekkür etmeyi, ben mesaj yazdım diye facebook hesaplarını kapattılar." dedi.

"On binlerce insan yaşamak için organ beklerken, organ bağışlamak isteyenlere yapılan işkenceler reva mıdır?" diye soran Engin, "Kardeşim, oğlunun organlarının yaşadığı o kişilerle en azından bir kez konuşma istemiştir. Bunu bile çok gören, yaşadığımız çileleri görmezden gelenlerle hukuki yollardan hesaplaşacağız. Bizler maddi olarak bir beklenti içinde olmadık ama kesilen fatura çok ağır oldu. Biz bağışladığımız organları geri almak için dava açıyoruz. O gün organları kendilerine vermemiz için yalvaranlar bugün bir teşekkürü bile çok gördüler." diye konuştu.