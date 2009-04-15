Teşekkür belgeli 3 proje

Erzurum’da ilköğretim okulu öğrencileri teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açtı. Sergide Türk Patent Enstitüsü’nden teşekkür belgesi alan 3 proje de yer alıyor.



Erzurum'da, Aşağı Canören Köyü İstanbul Erzurumlular Vakfı İlköğretim Okulu öğrencilerince, teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları 30 eser, "Cızlavetli Çocuklar Teknoloji

Tasarımı Şenliği" sergisinde bir araya getirildi.



Aziziye ilçesine bağlı, Erzurum'a 110 kilometre uzaklıktaki 85 öğrencinin eğitim gördüğü, Aşağı Canören Köyü İstanbul Erzurumlular Vakfı İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, teknoloji tasarım derslerinde farklı projeler ürettiler.



Sensörlü ayakkabıdan, kangurulu şımışka projesine, gece gözlüğünden, tırnak kesme makinesine kadar farklı bir çok çalışmaya imza atan öğrencilerin toplam 30 projesi, Halk Eğitim Merkezi salonunda sergileniyor.



Okulun teknoloji tasarım öğretmeni Makbule Kızılgöl, yaptığı açıklamada, çalışmaların köy ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından yapılmasının en önemli nokta olduğunu belirterek, "Öğrencilerim, 2 ay içerisinde birbirinden güzel projeler ürettiler" dedi.



Kızılgöl, öğrencilerinin derslerde yaptıkları eserleri sergileme isteği üzerine harekete geçtiğini belirterek, konuyu Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Özaslan'a bildirdiğini ve daha sonra Aziziye Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Özaslan'ın desteğiyle sergiyi açtıklarını ifade etti.



Türk Patent Enstitüsü’nden teşekkür belgeli eserler



Kızılgöl, yaptıkları çalışmalardan 3'ünün, Türk Patent Enstitüsü tarafından teşekkür belgesine layık görüldüğünü söyledi.



7. sınıf öğrencisi Latif Yeşil'in yaptığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen kırk ikindi yağmurlarından korunmanın hedeflendiği "Kırk ikindi bisikleti" ve annesi tansiyon hastası olan 8. sınıf öğrencisi Adem Çakmak'ın geliştirdiği "Tansiyon tencesi"nin, teşekkür belgesi aldığını anlatan Kızılgöl, şunları kaydetti:



"Tansiyon tenceresinin bir tarafında yağsız, tuzsuz diğer tarafında ise yağlı ve tuzlu yemek pişirilebiliyor. Öğrencimiz annesinin rahatsızlığından esinlenerek böyle bir çalışmaya imza attı. Ayrıca üçüncü teşekkür belgeli çalışmamız ise Murat Kabasakal'ın 'Bizim ev" projesi. Bu projede de yağmur suları bir depoda biriktirilerek, gerekli arıtımın ardından eve veriliyor.

Öğrencilerimin eserleriyle gurur duyuyorum."



Kızılgöl ayrıca, sensörlü ayakkabı çalışmasında botun karşıyı görecek kısmına yerleştirilen ışık sistemi ile yolu aydınlattığını belirterek, Yusuf Taş isimli 7. sınıf öğrencisinin "Kangurulu sımışka projesi"nde ise çekirdek kabuklarının yere atılmasını önlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Aziziye Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise "Oradaki öğrencilerimizin gayretleri, bizleri çok memnun etti" dedi.



Okulda görevli öğretmen Makbule Kızılgöl'ü de tebrik eden Kızılgöl, serginin açılmasına ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını da belirterek, şöyle devam etti:



"Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten güzel çalışmalar var. Çok uzak bir köyümüzde böyle güzel eserlerin ortaya çıkması bizi sevindirdi. Diğer köylerimize de iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu veya benzeri çalışmaya, elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin eğitimlerine ve gelişimlerine her türlü desteği vermek."

