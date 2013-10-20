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Yaşam

Sel sırasında yoldan geçen vatandaş tesadüfen 6 kişiyi kurtardı

Kastamonu'nun Hacı Ahmetli Köyü'nde aynı aileye ait 6 bahçe ve 3 ev sel suları altında kaldı

20 Ekim 2013 12:15

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kapakları açılmayınca taşan Kapısuyu Barajı suları, Hacı Ahmetli Köyü'nde can pazarının yaşanmasına neden oldu. Yoldan geçmekte olan minibüs ise 2 metreden fazla derinlikdeki şiddetli sel suyuna kapıldı. Araç, içindeki 2'si bebek 6 kişiyle birlikte devrilirken, can pazarı yaşandı. Bu sırada Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan anne ve babasını ziyarete gelen 38 yaşındaki Nejat Işık tesadüfen olayı görüp, 'can kurtaran yok mu?' çığlıkları üzerine yüzerek batan minibüse ulaştı. Çamurlu sel suları arasında uzun bir uğraş sonucu minibüsün kapısını açmayı başaran Işık, araçta bulunan biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında 2 bebeği kurtarıp, ardından tüm aileyi yüzerek emniyetli bir yere çıkarmayı başardı.

Sel suları arasında aile faciasını önleyen Nejat Işık, imdat çığlıkları üzerine aracın devrilerek battığını gördüğünü belirtti. Işık, "Hemen yüzerek araca ulaşıp, ailenin tamamını çıkardım. Tesadüfen burada olmasaydım, 6 kişi bu çamurlu suda can verecekti. Şu anda olayın üzerinden 5-6 saat geçmesine rağmen devletin hiçbir yetkilisi burada değil. Halen daha yardım için bir araç gönderilmedi. Sadece jandarma geldi. Devletin burada olmayışından, bu insanların hiçe sayılmış olduklarını görmüş olmaktan bir vatandaş olarak çok üzgünüm" dedi.

Hacı Ahmetli Köyü muhtarı Sadık Koç ise daha önce köy halkı olarak şikayet dilekçesi verdiklerini, sürekli aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunduklarını ifade etti. Muhtar Koç, mühendisler tarafından projede eksik ve hatalı yapılanmalar olduğunda kabul edilmesine rağmen, herhangi bir önlem alınmamış olmasına da tepki gösterdi. Muhtar Koç, bağlı bulundukları Cide'ye 30 kilometre mesafe olduğunu, yakın olan Bartın'a bağlı Kurucaşile Belediyesi'nden kepçe geldiğini belirtirken, "Neden bize sahip çıkılmıyor. Köy halkının evi, bahçesi sular altında ve gece kimse uyku uyumuyor. Cide Kaymakamımıza, Valimize yalvarıyorum, bu konuya duyarlı olsunlar ve çözüm getirsinler" dedi.

Sel sularından korunmak için devletten çare bulamadıklarını iddia eden vatandaşlar, kum dolu çuvallarla evlerinin kapı girişlerini yükseltmeye çalıştılar. Sel suları ise evlerle bahçelere ağaç ve tomruk sürükledi.

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