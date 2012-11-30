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'Tesadüf değil, topluma mesaj vermek amaçlı'

Savcılığa göre, BDP'li milletvekillerinin Şemdinli'de PKK'lılılarla bir araya gelmesi tesadüf değil

30 Kasım 2012 10:12

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 10 vekille ilgili fezlekenin detayları ortaya çıktı. Savcılığa göre, milletvekilleri ile PKK'lıların buluşması bilinçli ve topluma bir mesaj vermek amacıyla gerçekleşti.

BDP'li 9 milletvekili ve bir bağımsız milletvekilinin Meclis’e gönderilen fezlekesinden ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavıcılığı kucaklaşma sırasında grubun güvenliğini sağlayan, ancak sonraki günlerde teslim olan Zinar kod adlı PKK'lının ifadesine dayanarak görüş bildirdi.

Savcılığa göre, milletvekilleri ile PKK'lıların orada bir araya gelmesi tesadüf değil.

Savcılık, kucaklaşma görüntüleri ile PKK, Şemdinli’de örgütün hakimiyeti altında bulunan bir alan oluşturulduğu imajı yaratmak istediği görüşünde.

Fezlekede ayrıca, milletvekillerinin PKK'lılarla buluşmasının ardından yaptıkları konuşmalara da yer verildi.

Buluşma sonrası bir internet sitesine röportaj veren bazı milletvekilleri, ‘gerillalaları görünce yüreğimiz titredi, bir anne olarak bunu derinde hissettim’ ifadelerini kullandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Zinar kod terör örgütü mensubunun ifadesine de yer verildi.

Örgüt üyesi, ifadesinde milletvekillerinin Şemdinli'ye geleceklerinin önceden bilindiğini söyledi.

BDP’li milletvekilleriyle görüşen PKK'lıların örgütün Hakurke grubu olduğunu söyleyen örgüt üyesi, başka bir grubunda 500 metre mesafede emniyet tedbiri aldığını belirtti. (ntvmsnbc.com)

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