'Tertemiz Alanyaspor': Akdeniz ekibi, Manisa deplasmanında farklı kazandı

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Spor

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Alanyaspor, puanını 14'e yükselterek 10'uncu sıraya yükseldi

05 Kasım 2017 18:47

Süper Lig'in 11. haftasında Teleset Mobilya Akhisar deplasmanına giden Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Junior Fernandes (2), Emre Akbaba ve Vagner Love'dan geldi.

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Junior Fernandes takımını öne geçirdi. Vagner Love'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyon yakalayan Fernandes, ağları havalandırdı: 0-1.

35. dakikada ilk golün sahibi Junior Fernandes yeniden sahne aldı. Orta sahada topu alıp dikine dribling yapan Şilili futbolcu, net bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

Vagner Love boş geçmedi

Alanyaspor'un kaptanı Emre Akbaba, 57. dakikada haftanın gollerinden olmaya aday bir golle farkı üçe çıkardı. Milli Takım'ın hazırlık maçları aday kadrosuna da çağrılan 25 yaşındaki oyuncu, sol kanattan içeri girdiği pozisyonda dar açıdan nefis bir vuruş yaptı: 0-3.

Geçen sezonun gol kralı Vagner Love, 76. dakikada sahne aldı. Bu maçı da boş geçmek istemeyen Brezilyalı golcü, Giannis Maniatis ile yaptığı ver-kaçı güzel bitererek skoru tayin etti: 0-4.

Bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselten Alanyaspor, 10'uncu sıraya yükseldi. 17 puanı bulunan Akhisarspor ise Göztepe'nin ardında 8'inci sırada yer alıyor.

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