Tersaneleri şimdi de kriz vurdu

İş kazalarıyla aylarca Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Tuzla tersanalerini şimdi de kriz vurdu. Deniz ticaret hacmi düşünce sipariş iptalleri yağan tersanelerde işçi çıkarmalar hızlandı. Sadece Tuzla değil; Zonguldak Ereğli, Çanakkale ve Yalova tersaneleri de krizden ağır yara aldı. Tersanelerde iki ay içinde 3 bine yakın işçinin çıkarıldığını belirtiliyor. Limter-iş Genel Sekreteri Kanber Saygılı, ocak ayında ise bunun genele yayılacağı yönünde bilgiler aldıklarını vurguladı.



Art arda yaşanan ölümlü kazaların ardından büyük tepki çeken tersaneler artan denetimlerin de etkisi ile güvenlik önlemlerini almaya başlamıştı. Denetimler sonucunda tersanelerin çalışma koşullarını yüzde 50 iyileştirdiği tespit edildi. Eski iskeleler yenilendi, baret ve paraşüt kemer mecburiyeti getirildi, elektrik kabloları tamir edildi, yanıcı gaz kullanımında tüp yerine boru sistemine geçildi. Ancak iş kazalarıyla canı yanan işçileri bu kez de küresel kriz vurdu.



Krizle birlikte sipariş bıçak gibi kesildi



Bir yıl öncesine kadar altın günlerini yaşayan, 2013'e kadar sipariş kotasını dolduran Tuzla tersaneleri bugün boş kızaklarla bekliyor. Sektör yetkilileri 2008'in ilk 9 ayında yapım maliyeti 3 milyarı bulan 122 gemi siparişi iptal edildiğini belirtti.



Tuzla'nın 7 bakım tersanesinden biri olan Desan Tersaneleri'nin Yöneticisi Muhsin Divan, "Ekim sonuna kadar 15'i yerli toplam 1 milyon 650 bin tonluk 66 gemi havuzladık. Normalde her daim bakımda 6-7 gemi olur şimdi ise 3 tane var. Yıl sonuna kadar en fazla 5-6 gemi alırız" dedi.

Divan, 2009 yılında ise 50 gemiye bile ulaşamayacaklarını söyledi. Mevcut durumun gemi fiyatlarına da yansıdığını kaydeden Diva, şöyle devam etti:

"75 milyon dolar eden gemiler bugün 25 bin dolar. Yüksek fiyatlarla alınmış gemi siparişleri var. Bunlar için alınan krediler de sorun yaratıyor. Finansal sistem işlemediği zaman işler daha da kötüye gidecek."



Yeni gemi inşaatında ise durumun daha kötü olduğunu söyleyen Divan, sektördeki daralmanın işsizliği artıracağını söyledi. Tuzla'da işten çıkarmaların başladığını belirter Divan, "Öncelikle taşeronların işine son verilecek, herkes kadrolu elemanlarını asgariye indirecek. Böyle devam ederse 2009'da işçi sayısı 20 bine iner" diye konuştu.



25 bin kişinin işsiz kalacağı söyleniyor



Limter-iş Genel Sekreteri Kanber Saygılı da son iki ay içinde tüm tersanelerden 3 bine yakın kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Son dönemde Sedef, Yıldırım ve Anadolu tersanelerindeki işten çıkarmalar da işçilerin endişelerini artırıyor.

Tuzla bölgesinde her gün en az 25 kişinin işsiz kaldığını aktaran Saygılı, "Ocak ayından itibaren 25 bin işçi çıkarılacağı konuşuluyor. Şu anda taşeron firmalardan işten çıkarmalar yapılıyor" diye konuştu.

"2013 yılına kadar dolu olan tersaneler ellerinde siparişlerle kaldılar. Kriz çözümünü de işçi çıkarmakta buluyorlar" diyen Saygılı, son bir aydır işten çıkarmaların iyice hız kazandığına da dikkat çekti.

Saygılı Tuzla'da kriz platformu oluşturacaklarını söylerken de "Şimdilik krizin nedenlerini anlatmak için bildiriler dağıtıyoruz. Yakında bir platform oluşturup krize karşı bir mücadele vereceğiz. En azından işçi kıyımı yaşanmasın ve zamlar geri alınsın istiyoruz" dedi.



Tersanelerde durum:



* Desan Tersanesi Bulut Gemi taşeron firması 20

* Gemak Tersanesi'ndeki Anıl Gemi taşeron firması 50 işçi

* Zonguldak Ereğli'de bulunan tersanelerden toplam 200 işçi

* Selah Tersanesi Koçak taşeron firmasında 11 işçi

* Türkter Tersanesi Burcu taşeron firmasında 8 işçi çıkarıldı.

* Yalova Selahattin Aslan Tersanesi Seltaş taşeron firmasında 35 işçi

* Çanakkale'de kurulu olan İÇDAŞ'da 120 işçi

* Çındemir tersanesinde taşeronluk yapan Dinamik Makinede 10 işçi

* Torlak tersanesinde 20 kadrolu işçi

* Yardımcı Tersanesi'nde 25 kadrolu işçi

* Tuzla Gemi tersanesinde Loça Mühendislik 'ten 50 işçi kriz gerekçe gösterilerek işten atıldı.

