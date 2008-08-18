Tersanede deneme insanla yapılır

İstanbul Tuzla’da, 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı tersanenin kurucusu Mehmet Oyar, filikaların denenmesinde kum torbası kullanılmadığını öne sürerek, "kum torbası falan bilmiyorum, denemede kum torbası olmaz" dedi.

Tuzla’daki Gisan Tersanesinin kurucusu Mehmet Oyar (88), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından derin üzüntü yaşadığını belirterek, "olaya çok üzüldüm, günlerce ağladım. Çünkü onlar benim evladımdı. Yanımda çalışanların hepsi benim evladımdır. Ben tersaneye gittiğim zaman onlarla birlikte yemek yerdim" dedi.

İstanbul Ayvansaray’da 1960 yılında tankerlere ambar kapağı yapımı ile mesleğinde ilk adımı attığını belirten Oyar, yaklaşık 50 yıllık meslek hayatında kendi iş yerlerinde ilk kez ölümlü bir kaza olduğunu söyledi. Tersanedeki güvenlik önlemleri için bugüne kadar devletin istediği tüm şartları yerine getirdiklerini ve çeşitli zamanlarda yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikleri anında giderdiklerini kaydeden Mehmet Oyar, "yapılmadık bir şey yok, her şey yapılıyor, ama kaza oluyor" dedi.



"KAZADA BİZİM HATAMIZ YOK"



3 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı kazada, denize düşen filikada kum torbası yerine "canlı denek" kullanıldığı iddialarına tepki gösteren Oyar, sözlerine şöyle devam etti:

"Filika Çin’den alınmış. Kayacağı kızakları Gürdesan yapmış. Loyd ’çalışır’ diye onay vermiş. Bizim bir hatamız yok. Deneme yapılan filikanın bağlı bulunduğu geminin 19 kişilik personel kapasitesi var. Taşeron, filikaya adamları toplamış. 19 kişi geleceği yerde 16 kişi gelmiş. Filikanın denemesi yapılmasaydı, gemi 19 kişiyle yüzecekti. Bu gemi denizde fırtınaya yakalansaydı o zaman filikaya binen 19 kişinin hepsi ölürdü."

48 yıldır tersanecilik yaptığını vurgulayan Gisan Tersanesinin kurucusu Mehmet Oyar, filikaların denenmesinde kum torbası kullanılmadığını öne sürerek, "kum torbası falan bilmiyorum, denemede kum torbası olmaz" diye konuştu.



"BİLGİSİZ ADAMLARIN ÇALIŞTIRILMASINDAN KAYNAKLANIYOR"



Tersanelerde son yıllarda artan iş kazalarının bilgisizlikten kaynaklandığını savunan Mehmet Oyar, "bizim zamanımızda böyle kazalar hiç olmazdı. Bu kazalar bilgisiz adamların tersanelerde

çalıştırılmasından kaynaklanıyor. Televizyonda gördüm, adam gemide kaynak yapıyor, altında işçiler çalışıyor. Sanki kasten yapıyorlar" dedi.

Gisan Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde 480 kişinin çalıştığını vurgulayan Oyar, geçen yıl Yalova Altınova’da ikinci bir tersanenin inşaatına başladıklarını, yıl sonuna doğru buranın da hizmete gireceğini kaydetti.

Sektörde "Çanak Mehmet" lakabıyla tanındığını anlatan Mehmet Oyar, 1960 yılında Haliç’te ilk adımını attığı Gisan Tersanesini 1982 yılında Tuzla’ya taşıdıklarını da kaydederek, bir süre önce işi oğulları Cemal, İsmail ve Rıdvan Oyar’a devrettiğini sözlerine ekledi.

Tuzla tersaneler bölgesindeki Gisan Tersanesinde 11 Ağustos tarihindeki kazada, gemideki filikanın denize bırakılma testi sırasında meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı.







