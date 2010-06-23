Tersane ölümleri gizleniyor mu?

T24 - Tuzla'da kullandığı forkliftte taşıdğı tonlarca ağırlıktaki malzemelerin altında kalan, kaldırıldığı hastanede yer olmadığı için özel bir hastaneye nakledilen 60 yaşındaki kadrolu tersane işçisi Mehmet Tağrikulu, iç kanamadan hayatını kaybetti. Tersane İşçileri Birliği Derneği, Tağrikulu'nun ölümünün Selay Tersanesi yetkililerince saklanmaya çalıştığını belirterek, kadrolu işçilerin sendikası Dok Gemi-İş'in de bu ölümle ilgili hiçbir şekilde sesini çıkarmadığını açıkladı. Limter-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada da 3 işçinin kaza geçirdiğini, 2'sinin parmaklarının kesildiği bildirildi.



Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Tuzla’daki Selay Tersanesi’nde kadrolu olarak çalışan 60 yaşındaki Mehmet Tağrikulu, geçen 14 Haziran’da forkliftte taşıdığı tonlarca ağırlıktaki malzemenin altında kaldı. Ağır yaralanan Tağrikulu, kurtarılamadı. Tağrikulu, 1985 yılından bu yanaki 135. "tersane şehidi" oldu.



Tersane İşçileri Birliği Derneği’nden (TİBDER) yapılan açıklamaya göre Sultan Atasoy isimli bir kuru yük gemisi, eksiklerin tamamlanması için Selay Tersanesi’nde bulunuyordu. Geçen 14 Haziran’da, tersanede kadrolu işçi olarak çalışan 60 yaşındaki Mehmet Tağrikulu, forkliftte taşıdığı tonlarca ağırlıktaki malzemelerin devrilmesi sonucu ağır yaralanarak GİSBİR Hastanesi’ne kaldırıldı. İddiaya göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer bulunmadığı gerekçesiyle Tağrikulu, özel bir hastaneye nakledildi. Tağrikulu, iç kanamadan öldü.



TİBDER’den yapılan açıklamada, Tağrikulu’nun ölümünün işverenler tarafından saklanmaya çalışıldığı iddia edilerek, “Kâr hırsı öldürmeye devam etmektedir. İş cinayeti, bu kez taşeron işçiyi değil, kadrolu işçiyi vurmuştur. Tıpkı diğer kadrolu işçiler Cevat Toy ve Süleymen Birinci gibi. Hiçbir iş cinayetine ses çıkarmayan kadrolu işçilerin sendikası Dok Gemi-İş de sessizliğini korumaya devam ediyor” denildi.



Bu arada Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası’ndan (Limter-İş) yapılan açıklamaya göre de NU Marine Tersanesi’nde çalışan üç işçi kaza geçirdi, ikisinin parmakları kesildi.





