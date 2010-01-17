Tersane işçisi 63 gün sonra öldü

T24 - Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde çalıştığı gemi tersanesinde yüksekten düşünce yaralanan 24 yaşındaki Güngör Karaman, Ereğli Devlet Hastanesi'nden dinlenmesi için eve gönderilken, fenalaştı.







Özel hastaneye kaldırılan Karaman'ın kafatasında kırık ve ödem oluştuğu belirlendi.. Yoğun bakıma alınan Güngör Karaman, 63 gün sonra yaşamını kaybetti. Ailesinin Ereğli Devlet Hastanesi doktorları hakkında ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Karaman'ın mezarı açılıp cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Dilek Karaman ile 2 yıl önce evlenen ve henüz çocukları olmayan Güngör Karaman, 2 yıldan bu yana çalıştığı Ereğli Gemi Tersanesi'nde 28 Ekim'de 10 metre yükseklikteki iskelede kaynak yaparken dengesini kaybederek düştü. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, iddiaya göre yapılan tetkikler sonucunda olumsuz bulguya rastlanılmadığı gerekçesiyle dinlenmesi istenerek evine gönderildi. 3 gün sonra yine rahatsızlanan Karaman, ailesi tarafından yeniden aynı hastaneye götürüldü. Hastanede beyin tomografisi çekilmesine karar verilen Karaman’a, tomografi için 3 gün sonraya randevu verildi. Bunun üzerine yeniden evine götürülen Karaman, 1 gün sonra tekrar rahatsızlanınca bu sefer Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tetkik ve tahliller sonucu kafatasında kırık, beyninde ödem oluştuğu tespit edilen Karaman, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Karaman, yapılan tüm müdahaleye rağmen 63 gün sonra 3 Ocak'ta kurtarılamadı.



Karaman'ın cesedi, ölümünün ardından Alaplı'ya bağlı Gümeli Beldesi Erenköy Köyü'nde toprağa verildi. Güngör Karaman'ın babası 44 yaşındaki Kemal Karaman, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Ereğli Devlet Hastanesi doktorları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Karaman’ın cesedini otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bunun üzerine Karaman'ın mezarı açılıp cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İnceleme ardından Karaman'ın cesedi, 8 Ocak’ta yeniden toprağa verildi.



Savcılığın Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu beklediğini belirten Kemal Karaman, “Oğlumu özel hastaneye götürdüğümüzde doktorlar çok geç kaldığımızı söyledi. Biz durumu öğrenince şok olduk. Hemen yoğun bakıma aldılar. 63 gün sonra da öldü” dedi.



Eşi Sevim, gelini Dilek ve diğer yakınlarıyla oğlunun mezarı başında dualar edip gözyaşı döken Kemal Karaman, “Oğlum, benim doğum günüm olan 3 Ocak’ta öldü. Çok üzüntülüyüz. Hiç unutamayacağım bir doğum günü oldu. Biz kendimizi doktorlara emanet ediyoruz. Onların söylediğine güvendik. Ama genç yaşında oğlum hayatını kaybetti. Bunun sorumlusu Ereğli Devlet Hastanesi doktorları. Sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu işi sonuna kadar takip edeceğiz. Bizim canımız yandı. Başka canların yanmasını istemiyoruz” diye konuştu.



Ereğli Devlet Hastanesi yetkilileri ise, hastanın gerekli tedavi ve tetkiklerinin uzman doktorlar tarafından yapıldığını, ihmal iddialarıyla ilgili kendilerine gelen bir şikayetin olmadığını, aksaklık ve ihmal varsa gerekli incelemenin başlatılacağını söyledi.