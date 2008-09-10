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Spor

Terry'nin Zola hayali

10 Eylül 2008 03:00

Chelsea ve İngiltere’nin kaptanı John Terry, Gianfranco Zola’nın gelecekte Chelsea’yi yönetmek için ideal aday olduğunu hissettiğini söyledi.

Zola Chelsea’de tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülüyor. İtalyan futbolcu, Abromovich’in Chelsea’yi almasından önce yedi yıllık başarılı bir kariyer geçirdi.

42 yaşında olan Zola’nın İtalya 21 yaş altı milli takımındaki görevinden ayrılıp West Ham United’ın başına geçmesi bekleniyor.

Sky Sports’a konuşan Terry, “O bir Chelsea efsanesi. Eminim ki bir gün tekrar Chelsea’ye dönecek. Bir süredir İtalya 21 yaş altı milli takımı ile ilgileniyor ve bunun sonucunda tecrübe kazandığı aşikar.” dedi.

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