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Spor

Terry'nin kaptanlığı elinden alındı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü, özel hayatıyla ilgili basında yer alan haberler nedeniyle John Terry'yi kaptanlıktan aldı.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello, özel hayatıyla ilgili basında yer alan haberler nedeniyle John Terry'yi kaptanlıktan aldı.

Evli ve ikiz çocuk babası olan Chelseali futbolcu Terry'nin, eski takım arkadaşı Wayne Bridge'in kız arkadaşı Vanessa Peroncel'le ilişkisi olduğu iddialarının basına yansımasından sonra yıldız oyuncunun milli takım kaptanlığına devam edip etmemesi son günlerde yoğun şekilde tartışılıyordu.

Kaptan John Terry ile bugün Wembley Stadı'nda biraraya gelen teknik direktör Fabio Capello, 29 yaşındaki futbolcudan kaptanlığı geri aldı.

Capello, ''Uzun süre düşündükten sonra John Terry'den kaptanlığı almanın en iyi karar olacağı sonucuna vardım'' dedi.

Kaptan olarak Terry'nin gayet olgun davranışlar sergilediğini belirten İtalyan teknik adam, ''Bununla birlikte diğer görüşleri de göz önünde bulundurmak ve İngiltere Milli Takımı için en iyisini yapmak zorundaydım'' ifadelerini kullandı.

John Terry'yi kaptan olarak belirlediği zaman, ikinci (Rio Ferdinand) ve üçüncü kaptanları da seçtiğini anlatan Capello, diğerlerini değiştirmek için bir neden olmadığını dile getirdi.

Capello, John Terry ile ilgili kararı kendisine bıraktığı için İngiltere Futbol Federasyonu'na da teşekkür etti.

Chelsea'nin de kaptanlığını yapan Terry ise Capello'nun kararına saygı duyduğunu belirterek, milli takıma her şeyini vermeye devam edeceğini kaydetti.

2003 yılından bu yana 58 kez milli takım formasını giyen ve 6 gol atan Terry, 2008 yılının Ağustos ayından beri milli takımın kaptanlığını yapıyordu.

Teknik direktör Capello, Terry'ye 15 kez milli takımda görev verdi. İngiltere bu maçlardan 11'ini kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı.

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