'Terörün liderleri'ni yakalamak için hazırlanan ödül sisteminde 'etkili bilgi' verene yüz değiştirme imkânı

"Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğin" uygulama süreci ve çerçevesi netleşti. ‘Terörün Liderleri’ listesi adı verilen isimlerin yakalanması konusunda etkili bilgiyi veren kişiye, istemesi halinde yüz değiştirme, adres koruma gibi tüm koruma yöntemlerinin uygulanacağı belirtiliyor.

"Terör" listesinde aranan kişiler 5 renk ile kategorize edilirken, her yönetici grubu için ayrı renkler belirlendi. Kademeli olarak belirlenen listede isimler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve siyah şeklinde sıralandı. Kırmızı listede bulunan 20 kişinin adlarının açıklandığı listede, PKK_KCK’nın üst düzey yöneticilerinden 16 kişi yer alırken, 2 DHKP-C’li, 1 MLKP’li, 1 de IŞİD’linin adı da açıklandı.

Uygulama için ilk etapta 100 milyon lira kaynak ayrılırken, bu rakamın en az 500 milyon liraya çıkması öngörülüyor. Yakalanan, etkisiz hale getirilen kişi veya engellenen suçun niteliğine göre teşvik miktarı 4 milyon liraya kadar çıkarılırken; mühimmat, el yapımı patlayıcı, eylem hazırlığı, alan sorumlularına yönelik ihbarlarda 200 bin lira, yönetici kadrosu, bölge sorumluları ve merkez komite üyeleri için ise ödül 4 milyon liraya kadar çıkabilecek.

İnternet sitesi açılacak, sosyal medya kampanyası başlatılacak

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği uygulaması belirlendi.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere 10'dan fazla ülkenin uygulamaları incelenerek hazırlanan uygulamaya göre; aranan isimlerle ilgili web sayfaları açılacak, sosyal medya kampanyası başlatılacak. Arapça, Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Almanca broşürler dağıtılacak ve "Adalet için Millet Hattı" isimli bir telefon hattıyla ihbarda bulunulması sağlanacak.

Yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanlığı'nda üyeleri gizli tutulan bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun alt sekretaryası güvenlik birimlerinden gelen tüm verileri değerlendirecek ve en geç 3 gün içinde üst komisyona miktarın belirlenmesi için yönlendirecek. Üyeleri gizli tutulan komisyon, belirlenen nesnel kriterler etrafında tüm verileri, bilgiyi veren isimleri görmeden değerlendirecek. Daha sonra da belirlenen ödül elden teslim edilecek.

Değerlendirmede, verilen bilgi ile "kaç can kurtarıldığı"," örgüte ne kadar darbe vurulduğu", "söz konusu hedefin örgütteki pozisyonu" gibi konularda kriterler belirlendi.Yönetmelikle örgütlerin başta üst düzey elemanları, bölge ve alan sorumluları, il ve ilçe sorumluları olmak üzere hiyerarşik olarak tüm yönetici kademelerinin yakalanması hedefleniyor.

'Tespit edilen her bilgi, komisyonda ayrı ayrı değerlendirecek'

El yapımı patlayıcı, mühimmat, can kaybına yol açan tüm lojistik unsurlar ve eylem hazırlıkları gibi unsurların ihbarı da yönetmelik kapsamında yer alırken, etkili ve doğru olduğu tespit edilen her bilgiyi komisyon ayrı ayrı değerlendirecek ve her bir bilgi için ayrı ayrı ödül kararı verilecek.

"Terör" listesinde aranan kişiler 5 renk ile kategorize edilirken, her yönetici grubu için ayrı renkler belirlendi. Kademeli olarak belirlenen listede isimler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve siyah şeklinde sıralandı. Her gruptaki isimlere ise rengine göre "Kırmızı-1, kırmızı-2, mavi-1, mavi-2" gibi isimler verildi. Her bir isim için yapılan çalışmayla katıldığı veya talimatını verdiği eylemler, yol açtığı can kayıpları belirleniyor; fotoğrafları, örgütlere katılım yılları ve faaliyetleri gibi detaylı biyografileri hazırlanıyor.

İlk etapta kırmızı ve mavi liste açıklanırken, kırmızı listede 2 DHKP-C, bir IŞİD, bir MLKP, 16 PKK 'lı, mavi listede ise 3 MLKP ve 17 PKK'lı var. Kırmızı liste, isimlerin örgütteki pozisyonuna değil, kararlarda etkili olup olmadığına göre belirlendi. Mavi listede yer alanlar ise daha çok bölge ve alan sorumluları ile doğrudan sivillere yönelik saldırıların ve tehditlerin çok yoğun olduğu bölgelerden seçildi.

Kırmızı ve mavi listede tek bir IŞİD'li var

Kırmızı ve mavi listede ilk etapda 40-45 kişi yer alırken, bunların ilk 20'si açıkladı.Kırmızı kodla PKK-KCK'nın üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Nuriye Kespir, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin, Engin Karaaslan, Fethi Şarlatan, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, İsmail Özden, Süleyman Şahin, Muzaffer Ayata, DHKP-C'li Musa Aşoğlu, Zerrin Sarı, MLKP'li Zeki Gürbüz ve IŞİD'li İlhami Balı aranıyor.

Mavi listede de PKK-KCK'lı İskan Akyüz, Emine Serinyel, Abdulkadir Zenger, Salih Kaptan, Şerif Başboğa, Faruk Erdemir, İbrahim Çoban, Umut Hocaoğlu, Celal Kaya, Ekrem Güney, Nevzat Gündüz, Hejar Çelik, Murat Üçer, Sefer Açar, İsa Teres, Yusuf Şek, Şerif Yakut, MLKP'li Azimet Ceyhan, İsmail Yılmaz ve Turgay Ulu'nun isimleri yer alıyor.

Yakalanan, etkisiz hale getirilen kişi veya engellenen suçun niteliğine göre teşvik miktarı 4 milyon liraya kadar çıkarılıyor. Mühimmat, el yapımı patlayıcı, eylem hazırlığı, alan sorumlularına yönelik ihbarlarda 200 bin lira, yönetici kadrosu, bölge sorumluları ve merkez komite üyeleri için ise ödül 4 milyon liraya kadar çıkabilecek.Büyük miktarda el yapımı patlayıcı hakkındaki ve lojistik unsurlara darbe vurmayı sağlayan bilgilere ise komisyon kararıyla verilen teşviklerin artması söz konusu.

Yönetmelik, ilk defa doğrudan yönetici kadrosunu hedefliyor

Komisyon, teşvik ödüllerinde bir mağduriyet ve gecikme yaşanmaması için verilen bilginin doğruluğunun tespitiyle en geç 10 gün için ödüle karar verecek ve paranın ödemesi yapılacak. Komisyon ve teşvikler, devletin "terör örgütü" olarak nitelendirdiği tüm yapılar için geçerli olacak, bu kapsamda PKK, IŞİD, DHKP-C, TKPML ve benzeri tüm örgütler ve yöneticileri listede olacak.

Yönetmelik, ilk defa doğrudan yönetici kadrosunu hedefliyor ve daha önce kırmızı bülten çıkartılan kadro hakkında kapsamlı bir hazırlık göstergesi olarak görülüyor. Türkiye vatandaşı olmayanlar da yönetmeliğin sağladığı imkânlardan yararlanabilecek. Irak veya Suriye vatandaşı, örgüt yöneticileri hakkında bilgi verdiği zaman teşvik ödülünü alabilecek. Korucular da yönetmelikten faydalanacak.

Uygulama için ilk etapta 100 milyon lira kaynak ayrılırken, bu rakamın en az 500 milyon liraya çıkması öngörülüyor.Bu kapsamda "terörün liderleri" adlı bir liste oluşturuldu ve ilk aşamada 200'e yakın isim tespit edildi. Bölge ve alan sorumlularını listeye ekleme çalışmaları devam ederken, çalışmalar sonunda listede 800 ilâ bin kişinin bulunması bekleniyor.El yapımı patlayıcılara ve bunların yerleştirildiği yerlere yönelik bilgi verenler ise komisyonun özel olarak üzerinde duracağı bir başlık olarak belirlendi.

'Etkili bilgi' verene yüz değiştirme imkânı

‘Terörün Liderleri’ listesi adı verilen listede şu aşamada 200’e yakın isim tespit edildi ve tüm detaylarıyla listeye konuldu. Listeye, bölge ve alan sorumlularını da ekleme çalışmaları devam ediyor. Listenin bitmesiyle beraber toplam sayının 800 ila 1000 kişiyi bulması bekleniyor. Etkili bilgiyi veren kişiye, istemesi halinde yüz değiştirme, adres koruma gibi tüm koruma yöntemlerinin uygulanacağı belirtiliyor.