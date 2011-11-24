-Terörün kafasıyla gövdesi koparılıyor BURSA (A.A) - 24.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terörle mücadeleye ilişkin, ''Hiçbir zaman olmadığı kadar terörle mücadelede başarılı bir noktadayız. Hiç girilmeyen yerlere giriliyor, temelinden meseleye bakılıyor. Kafası ile gövdesi arası koparılıyor, eylem yapamaz noktaya geliniyor'' dedi. Arınç, Bursa'dan yayın yapan dört televizyondan canlı verilen programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Uzun zamandır şehit haberleri gelmiyor, KCK operasyonları başladı. Yeni dönem mi var Kürt meselesinde. İlginç süreç yaşanıyor. Tam olarak neler yaşanıyor?'' sorusunu ise Arınç, şöyle yanıtladı: ''Olumlu gelişmeler var. Son 6-7 ay içinde olağanüstü eylemler yapıldı. Daha çok gözümüzün yaşı aktı, üzüldük, sıkıntı yaşadık. Terörle mücadele eden ülke Türkiye. Örgüt çılgınlaşmış bir şekilde sıra dışı eylemler yaptı. Arkasından emniyet, asker, iyi bir komuta, iyi yönlendirme ve istihbaratla teröre iyi cevaplar verdi. Bir kısmının farkındasınız, bazıları kamuoyu tarafından bilinmiyor. Bütün sevincimle yüreğimle söyleyeyim ki, hiçbir zaman olmadığı kadar terörle mücadelede başarılı bir noktadayız. Hiç girilmeyen yerlere giriliyor, temelinden meseleye bakılıyor. Kafası ile gövdesi arası koparılıyor, eylem yapamaz noktaya geliniyor. Birinin çılgınca kendini feda ederek yaptığı eylemlerle sokak hareketi görüyoruz. İmralı ve Kandil ilişkisi tamamen ortadan kalkmıştır, talimatlar gitmemektedir. Oradaki eylemcilerin, örgütün başları da bu konuda dağınıklık içindeler. Dış destek Türkiye için her zamankinden fazladır. Güvenlik güçlerimiz, her zamankinden daha iyi noktadadır. Buna şükretmeliyiz.'' Arınç, yakın zamanda örgütün eylem yapamaz noktaya geleceğini umduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Kökünü kazımak, sonuna kadar gitmek, ayrı bir şey. Bunlar mümkün olmayacak şeyler. Bütün amacımız, silah bırakılmalıdır, örgütün eylem yapamaz duruma gelmesidir. Bunun güvenlikle ilgili noktada bize yüklediği görevler var, bir de demokratik açılımlarla herkesin kendini rahatlıkla temsil edebileceği demokrasi arayışı var. Buna da ihtiyacımız var.'' Bir basın mensubunun ''Biraz önce görev süreleriyle ilgili konuştunuz. Yeni süreç başlayacak. Yeni süreç, farklı adlandırılıyor. Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı olmalı mı, köşke çıkarsa un çuvalını dökmeden taşımaya devam eder mi?'' sorusu üzerine de Arınç, şunları kaydetti: ''Bir un çuvalı fıkrası anlattım, 'kim bunu yere düşürdü, niye yerlere saçıldı' dediniz. Bunlara girmeyin. 2014-2018, bunlara ait benim bir hesabım yok. Günü geldiğinde halk, cumhurbaşkanını seçecek, kim aday olur kim aday olmalı onu da isimlendirmem. Çok şükür milletin önüne getirdik, 'Cumhurbaşkanını halk seçsin mi?' Halk, yüzde 67,5 ile 'seçsin' dedi. 5 yıl, 7 yıl tartışmaları bitiyor, tarih yaklaşıyor. Sandık başına gittiğimizde sivil cumhurbaşkanı adayları olacak, parlamento içinde de dışından da. İki turlu seçim olacak. 'Sayın Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını hak ediyor mu, layık mı?' derseniz, yerden göğe kadar. Yerden göğe kadar hakkı var diye düşünüyorum. Kendisi arzu eder mi şartlar uygun olur mu, bir başka imkan sıkıntı doğar mı, bugünden görmek mümkün değil.''