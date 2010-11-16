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Politika

Terörün çözümünde BDP'yi önemsiyoruz

İçişleri Bakanı Beşir Atalay terörün çüzlmesi için BDP'yi önemsediklerini söylerken polislere de askerlik müjdesi vermek için çalışmalarının devam

16 Kasım 2010 02:00

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kanal 7’de “Başkent Kulisi” programında gazeteci Mehmet Acet’in sorularını yanıtladı.  
 
Terör sorununun çözümünde siyasi partilerin yardımlaşması önemli. Bu sorunları (terör) yaşayan ve çözen bütün ülkelerde siyasi partilerin işbirliği ve bu konuda yardımlaşması en önemli anahtar olmuş. Bir diğer anahtar medya... İngiltere, İspanya örneği dediğinizde hepsinde temel noktalardan biri, hiçbir siyasi parti bu konuları iç siyasi malzeme olarak kullanmamış. Bu bir milli meselesidir. Sadece iktidarın meselesi değildir.

Terörün çözüme kavuşturulması konusunda siyasi partilerden, yürütülen çalışmalara çok katkı sağlanamadı. Bu konuda, CHP’nin son dönemde yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Aynı şekilde MHP’den de beklentilerimiz var. BDP ile temas devam edecek. BDP sadece bir siyasi parti değil, bu konularda meşru muhatap... Bundan sonra da görüşmeler devam edecek. BDP’yi önemsiyoruz.

Polise askerlik müjdesi

Beşir Atalay, polislerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini söyledi. Atalay, “İnşallah seçimden önce sonuçlanır diye umuyorum ama tam bir takvim veremiyorum” dedi.
 

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