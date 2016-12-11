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Terörü destekleyen paylaşım iddiasıyla 3 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık, "Sosyal mecralarda haber, yorum ve paylaşımlar takip ediliyor" ifadesini kullandı

11 Aralık 2016 18:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta dün meydana gelen bombalı saldırılara ilişkin 13 kişinin gözaltında alındığını, ayrıca sosyal medyada paylaşımda bulunan 3 kişinin de gözaltına alındığı açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "dün saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Vodafone Arena stadı yakınlarında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan terör saldırılarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, eyleme iştirakleri oldukları değerlendirilen 13 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.

"Haber, yorum ve paylaşımlar takip ediliyor"


Soruşturmanın, olayın tüm fail ve bağlantılarının ortaya çıkarılabilmesi yönünde genişletilerek sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

"Bununla birlikte, terör saldırısıyla ilgili basın yayın yolu ile ya da sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette, terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden, terörü meşru gösteren, terörle mücadele edenleri hedef gösteren haber, yorum ve paylaşımlar takip edilmekte olup, bu konuda yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bir kısım şüphelilerin yakalanması çalışmalarına ise devam edilmektedir."

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