-TERÖR TAZMİNATI ÖDENECEK BATMAN (A.A) - 27.07.2011 - Batman'da terörden dolayı zarara uğrayan 650 kişiye toplam 14 milyon liralık terör tazminatının ödeneceği bildirildi. Batman Terörle Mücadeleden Zarar Görenler Birimi Sorumlusu Rauf Bozkurt, yaptığı açıklamada, ''5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'' kapsamındaki dosyaların, bu yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Terörden zarar görenlere ödenmesi amacıyla 14 milyon liralık ödeneğin geldiğini kaydeden Bozkurt, yıl sonuna kadar tüm dosyaların karara bağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Bozkurt, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de girişimleri sonucu gönderilen 14 milyon liralık ödeneğin, sıcak para olarak Batman piyasasına gireceğini ifade ederek, 14 milyon liralık ödeneğin, Batman genelinde yaklaşık 650 kişinin hesabına aktarılacağını söyledi.