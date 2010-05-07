'Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dağlıca'daki çatışmada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Acımız derin. Bahar olaylarında terör olayları artıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkaı Gül, teröristlere de seslendi: ''Silah bırakın."



Cumhurbaşkanı Gül, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gül, "Türkiye toprakları üzerinde devletin güvenlik güçleri dışında hiç kimse silah taşıyamaz, kanunsuz iş yapamaz. Devletin gücü, sonuna kadar bunlarla mücadele edecektir. Ne olursa olsun, sonuna kadar onlarla mücadele edilecektir, asla taviz verilmeyecektir" diye konuştu.



Abdullah Gül, "Ateş nihayetinde bir yere düşünce orayı yakıyor. Annelerinin, babalarının, kardeşlerinin acısı çok daha farklı oluyor. Muhakkak ki hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Hepsi vatan için, millet için canlarını, en kıymetli varlıklarını feda etmektedirler. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, gazilerimizi daima baş üstünde tutmamız gerektiğini, onlara sahip çıkmakta herhangi bir eksikliğin olmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.



Cumhurbaşkanı, "Terörle mücadele içindeyiz, bahar ayları söz konusu olunca maalesef olaylar çoğalıyor. Teröristler adeta inlerinden çıkıyor ve onlar için bu mevsim faaliyet alanı haline dönüşüyor. Hiçkimseye fırsat verilmeyecektir, askerimiz, polisimiz, başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere hiçkimseye fırsat vermeyecektir. Sonunda hepsi pişman olacaktır, ama acılar yaşandıktan sonra, bunu hepsinin görmesi gerekir" diye konuştu.







