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Dünya

Terörle mücadeleyi birlikte vereceğiz NEW YORK (A.A)

21 Eylül 2011 03:42

-Terörle mücadeleyi birlikte vereceğiz NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terörle mücadeleyi birlikte vereceğiz, gerek teknolojik noktada gerekse planlama, projelendirme noktasında, müşterek atmamız gereken adımlar var. Ki bu noktada terör örgütlerine karşı müşterek adımımız devam ediyor, bundan sonra da devam edecek'' dedi. Erdoğan, Obama ile bir araya geldi. Waldorf Astoria Oteli'ndeki görüşme, TSİ 23.55'te başladı. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton da hazır bulundu.

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