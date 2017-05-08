"Terörle mücadelede yeni önlemler; İran sınırına duvar örülecek, tespit edilen 3 bin polis imamı..."

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Türkiye'nin yeni nesil terör saldırısıyla karşı karşıya olduğunu" iddia ederek "PKK ve DAEŞ saldırıları, canlı bomla eylemleri nedeniyle terör örgütlerinin Suriye’den gelerek Türkiye’de eylem yapmasının önüne geçmek için Türkiye-Suriye sınırına duvar örülmüştü. Türkiye-İran sınırına da duvar örülecek" diye yazdı. Selvi, görüştüğü "üst düzey" yetkilinin kendisine "emniyette 3 bin 'polis imamı'nın tespit edildiğini" söylediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin "CHP’deki üç krizin perde arkası" başlığıyla yayımlanan (8 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Referandum sonrası siyasette yaşanan gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Siyasete 24 saat ara verip, terörle mücadelede yaşanan gelişmeleri aktarmak istiyorum. Türkiye, yeni nesil terör saldırısı ile karşı karşıya. Terörle mücadelede yeni önlemleri üst düzey bir yetkiliyle konuştum.

1- Türkiye - İran sınırına duvar

PKK ve DAEŞ saldırıları, canlı bomla eylemleri nedeniyle terör örgütlerinin Suriye’den gelerek Türkiye’de eylem yapmasının önüne geçmek için Türkiye-Suriye sınırına duvar örülmüştü. Türkiye-İran sınırına da duvar örülecek.

“PKK’nın İran’ın Türkiye sınırında Makü, Dambat, Navur, Kotr, Keneresh, Şehidan kampları var. Bu kamplarda 800-1000 civarında PKK’lı terörist barınıyor. Bunlar Türkiye’ye girip eylem yapıp çıkıyorlar. Ağrı, Tendürek bölgesinde teröristlere karşı operasyonlar yaptığımızda bu kamplara geçiyorlar. Buna önlem olarak Ağrı-Iğdır sınırının 70 kilometresini duvarla, kalan kısmını ise kuleler, demir tel örgülerle kapatıyoruz. Ve boydan boya ışıklandırıyoruz”

2- Elazığ - Tunceli karayolu 24 saat izlenecek

PKK ile mücadelede yeni bir önlem de Tunceli-Elazığ karayolunda devreye girecek. Üst düzey yetkili, 140 kilometrelik Tunceli-Elazığ karayolunun yerleştirilecek olan kameralarla 24 saat izleneceğini açıkladı. “Elazığ-Tunceli karayolunda askeri konvoyun geçeceği menfeze bomba yerleştirmişlerdi. Tespit edilip etkisiz hale getirildi. Tunceli-Elazığ karayolunu 24 saat kameralarla izleyeceğiz. Bunun için kameralar yerleştirilecek ve bu işlem en kısa sürede tamamlanacak.”

PKK ve DAEŞ’e karşı kararlı bir mücadele yürütülürken, yetkililerin tek bir isteği var. “Bu süreçte güvenlik güçlerinin en çok morale ihtiyacı var. Moralleri en üst seviyede. Bu morali güçlendirmemiz lazım.”

3 - Şehirlere teröristleri gönderdiler

PKK’ya yönelik operasyonların kış aylarında da devam etmesi üzerine şehirlerde baskı kurmak isteyen örgüt, teröristleri şehirlere göndermeye başladı. Ama PKK bu kez istediği sonucu alamadı. “PKK, şehirlere baskı yapmak için silahlı teröristleri şehir merkezlerine gönderiyordu. Jandarma ve polis çok iyi bir işbirliği yaptı. Son 2-3 hafta içinde bunları tespit edip, şehir merkezlerinde etkisiz hale getirdik. Ayrıca silahlı İHA’ların tespit ettiği PKK’lı gruplara anında müdahale ettik. Bunun üzerine örgüt taktik değiştirdi. Silahlı milisler şehirlere gitmeyecek, 15-20 kişilik gruplar halinde hareket edilmeyecek, 3-4 kişilik gruplarla dolaşılacak diye kararlar aldı.”

4- Yeni nesil terör

Üst düzey güvenlik yetkilisi elini Suriye haritasının üzerinde gezdirerek anlattı. “Suriye, PKK için terör laboratuvarı oldu. Oradaki terör taktiklerini Türkiye’de uygulamayı planlıyorlar. Suriye’yi çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. Orada kullanılan terör yöntemlerine karşı tedbirler geliştiriyoruz. Biz de ona göre tedbir alıyoruz.”

Suriye sadece terör laboratuvarı olmadı. PKK, yeni nesil silahlar elde etti. Peki PKK’ya bu silahları kim verdi?

“Bu silahlar Batı kaynaklı. PKK’nın elinde Batı menşeli 18 adet yeni nesil füze sistemi var. Bunları Kuzey Irak sınırındaki kamplarda tutuyorlar. 2-3 tanesini Türkiye’ye soktukları tahmin ediliyor. Birini tespit edip ele geçirdik.

Batılı müttefiklerimiz tarafından Suriye’de YPG’ye verilen silahlar, PKK tarafından Türkiye’ye karşı kullanılıyor. PKK, yeni nesil füzelerle eylemler planlıyor... PKK, yeni nesil eylemler planlıyor. Artık 20-30 kişilik gruplarla baskın yapmayı düşünmüyorlar. Onun yerine, Suriye’de olduğu gibi yeni nesil diyeceğimiz eylemlere yöneldiler.”

Peki bu tehditler neler?

“- Suriye’de tüneller kazıyorlar, Türkiye’de de kazabilirler.

- Suriye’de kalabalıkların üzerine drone’la bomba atıyorlar, burada da atabilirler.

- Orada kanalizasyona bomba yerleştiriyorlar, burada da kanalizasyona bomba yerleştirebilirler.”

PKK’nın yeni nesil tehditlerine karşı yeni nesil terör önlemleri devrede:

“- Klasik terörle mücadele yöntemlerini de kullanıyoruz ama yeni nesil teröre karşı yeni nesil tedbirler uyguluyoruz.

- Terörle mücadelede teknik olarak ne imkân varsa, hepsini kullanıyoruz. Silahlı-silahsız drone’lardan, insanlı-insansız hava araçlarından etkin bir şekilde yararlanıyoruz.”

5- 3 bin polis imamı tespit edildi"

Üst düzey yetkili, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da polise sızma çabalarını tespit ettiklerini anlattı. “Sivilde 3 bin polis imamı var” dedi. “FETÖ’yle mücadeleyi bir puzzle’ın parçaları gibi görmek lazım. Tüm Türkiye’de hukuki delil olan her telefonun siberde imajının çözülmesinden, her ifadede elde edilen maddi delil inceleniyor. Türkiye bir fatura hazırlamıyor. Hükümet, ‘mış’ oluyormuş diye bir çalışma ortaya koymuyor. Devletin, FETÖ’yü sıfırlaması lazım. Bunun için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki kararnamede hatırı sayılı miktarda iade edilecekler de var. Bunlar elinde silah olan ve devletin verdiği yetkiyi kullanan insanlar. Onun için devlet bu tedbiri almak durumunda. Bu iş emniyette büyük ölçüde çözüme ulaştı. Emniyette 3 bin sivil imamdan bahsediyoruz. İl il, ilçe ilçe, ilmek ilmek dokumuşlar. Ve 15 Temmuz’dan sonra da devam etmişler. Bu işi sıfırlayıp, Türkiye’nin normalleşmesi lazım”