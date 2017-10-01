Terörle mücadelede yapay zekâ dönemi

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, suç ve terörle mücadelede yeni teknolojilerini ve 'yapay zekâ' projesini anlattı. Atalay, ASTARUS Projesi ile plaka ve yüz tanımada yapay zekâ kullanacaklarını vurguladı. Yapay zekâ, elektronik ortamdaki verileri alıp algoritmayla işleyip anlamlı sonuçlar üretecek. ASTARUS, MOBESE'ye takılan şüpheliyi retinasından, yürüyüşünden ve yüzündeki izlerden tanıyabilecek.

Havadan mayının tespiti yakında

HaberTürk'ten Bülent Aydemir ve Olcay Aydilek’in haberi şöyle:

Atalay, hiperspektral görüntüleme sistemi ile geniş spektrum aralığında 8 bin rengin tarandığını, bu yolla kenevir tarlalarının belirlendiğini söyledi. Atalay, “Jandarmanın kullandığı sistemle 3 bin metreden görüntü analizi yapılıyor, suç unsuru ele geçiriliyor” dedi. Atalay, şimdi de toprağın altını görmek için çalıştıklarını ifade etti. Toprağın 10 santimetre altındaki patlayıcıları görüntülediklerini anlatan Atalay, HAVELSAN’ın bunu 25 metre yüksekten başarmaya çalıştığını belirtti. Atalay, bu yöntemle teröristlerin yollara döşedikleri patlayıcıların ve mağaraya gizlenen teröristlerin tespit edilebileceğini kaydetti. Mağarada insan varsa, nefes alıp verdiğinde sıcaklıkla havanın rengi değişiyor ve içeride terörist bulunup bulunmadığı tespit edilebiliyor. Şu an büyük boyutlarda olan kameraların yakın zamanda İHA’lara monte edilmesi düşünülüyor.

Kent güvenliği için yapay zekâ

HAVELSAN’ın bir projesi de Kent Güvenliği Yönetimi (KGYS) ve plaka tanıma sistemleri. Bu sistemler, 424 merkeze kuruluyor; 318 merkezde modernizasyon ve genişletme çalışması yapılıyor. Atalay, ASTARUS Projesi ile plaka ve yüz tanımada yapay zekâ kullanacaklarını vurguladı. Yapay zekâ, elektronik ortamdaki verileri alıp algoritmayla işleyip anlamlı sonuçlar üretecek.

Bir şüpheli şehir içinde MOBESE’ye yakalandığında tüm verileri, fotoğrafları taranacak. Şüphelinin aranıp aranmadığı belirlenecek. Hareketli ise diğer kameralar da takip edecek ve yüz simetrisi, göz-burun-kaş oranı, retina taraması, yüzündeki izler, yürüyüşü bile analiz edilecek. Şüphelinin arandığı belirlendiğinde sistem, polis merkezini uyaracak ve şüpheli yakalanacak. Sistem, baz istasyonu sinyallerine ulaşıp bir bölgede toplanmış şüphelilerin telefon görüşmesi yapıp yapmadıklarını da çözümleyecek. Bunlar, insan kullanılmadan yapılacak. ASTARUS, veri girildikçe öğrenen ve kendini geliştiren bir sistem olacak. Sistemin Japonya’da yüzde 80 başarıya ulaştığını dile getiren Atalay, yüzde 20’lik yanılma payını düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Atalay, bilgi ve veri setlerinin bu sistem tarafından kullanılması için istihbarat ve büyük veri analizi sözleşmesi imzalama aşamasında olduklarını belirtti.

Kritik altyapıda milli siber güvenlik

20 Ekim’de ISC Türkiye Siber Güvenlik Konferansı düzenleyeceklerini kaydeden Atalay, konferansın ana temasının “Yapay Zekâ Teknolojilerini Kullanarak Siber Güvenliğin Sağlanması” olduğu bilgisini verdi. Atalay, başta nükleer olmak üzere enerji alanında ve diğer kritik altyapı tesislerinin korunmasında mutlaka siber güvenliğin yerli ve milli çözümlerle sağlanması gerektiğini ifade etti.

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