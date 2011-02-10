-TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ MOSKOVA (A.A) - 10.02.2011 - Türkiye ve Rusya İçişleri Bakanlıkları terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığını önleme ve aşırıcılıkla mücadele konusunda işbirliğini daha da sıkılaştıracak. Rusya İçişleri Bakanı Raşid Nurgaliyev'in daveti üzerine bugün Moskova'ya gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, öğleden sonra yapılan heyetlerarası görüşmelerde iki bakanlık arasındaki ilişkileri ve varılan anlaşmaları ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl oluşturulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (UDİK) toplantısında imzalanan güvenlik işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusu ele alınırken, görüşmede iki bakanlığın bu alanlardaki işbirliğinin somutlaştırılması ve derinleştirilmesi konusunda neler yapılabileceği konusu masaya yatırıldı. Görüşmede taraflar gelecekte yapılacaklar konusunda da görüş alışverişinde bulunarak, terörle mücadele, istihbarat değişimi, aşırıcılığın önlenmesi, polislerin eğitimi, iki ülke polis akademileri arasında öğrenci değişimi konularını ele aldılar. Türkiye ve Rusya İçişleri Bakanlıkları arasında oluşturulan ortak çalışma grubunun en son toplantısını 2009'da yaptığına dikkat çeken iki bakan, ortak çalışma grubunun bir sonraki toplantısının en kısa sürede Türkiye'de yapılması konusunda görüş birliğine vardı. Taraflar görüşmede ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin işbirliği yol haritasını da değerlendirdiler. Bu arada Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazı açıklamada da, iki bakanın görüşmede aşırıcılıkla mücadele kurumlararası işbirliğini daha etkin hale getirmek, uluslararası organize suçlarla mücadele ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliği konularını ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, tarafların görüşmede Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda 36 kişinin ölümüne neden olan terörist eyleme değinerek, aşırıcılıkla ve terörle mücadele konusunda tüm dünyanın çabalarının daha fazla birleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi. Atalay'ın havaalanındaki terörist saldırı nedeniyle Nurgaliyev'e başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, Türk bakanın bu yönde işbirliğini daha fazla geliştirmeye hazır olduklarını illettiği ifade edildi. Açıklamada, Atalay'ın geçen 26 kasımda Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'a gönderilmek üzere sahte sigara ve içki bandrolü basan bir şebekeye yönelik İstanbul polisinin düzenlediği operasyon konusunda bilgi verdiği belirtildi. İstanbul polisi Küçükçekmece'de bir matbaaya düzenlediği baskında Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'da kullanılmak üzere basımı tamamlanmış 6 milyon 635 bin adet içki ve sigara bandrolü, sigara ve içki bandrolü yapımında kullanılan 186 adet kalıp, içki ve sigara bandrolü için 168 adet rulo ve sahte etiketlerin kontrolü için de 7 adet özel cihaz ele geçirmişti. Operasyonda 8 kişi de gözaltına alınmıştı. Nurgaliev, Atalay'ın açıklaması üzerine gözaltına alınan kişilerin Rusya topraklarında gayrı-resmi faaliyetleri ve Türkiye dışındaki bağlantılarını tespit etmek için denetim yapmaya hazır olduklarını söyledi. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın da eşlik ettiği Atalay yarın Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir özel eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra özel bir uçakla Moskova'da ayrılacak.