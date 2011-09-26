-Terörle mücadelede işbirliği görüşüldü NEW YORK (A.A) - 26.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ortadoğu'daki gelişmeler kapsamında Suriye konusunun gündeme geldiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu-Zebari görüşmesinde Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler ve bu kapsamda terörle mücadelede işbirliği konuları ele alındı. Ayrıca Ortadoğu'daki gelişmeler kapsamında Suriye'deki durumla ilgili olarak iki bakanın görüş alışverişinde bulundukları da bildirildi.