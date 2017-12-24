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"Terörle mücadele'de görev alan sivillere 'sorumsuzluk' getirmek, Twitter'daki trolleri elinde silahla sokağa salmak demektir"

"Bahane hazır"

24 Aralık 2017 14:46

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, kanun hükmünde kararnamede (KHK) yer alan "Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek" ifadesine tepki gösterdi. 

Nas, "Şimdi darbe/terör eylemleri ile devamı niteliğindeki olayların bastırılmasında görev alan sivillere hukuki, idari, mali, cezai sorumsuzluk getirmek demek, Twitter’daki trolleri elinde silahla sokağa salmak demektir" dedi. 

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