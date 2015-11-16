Terörle mücadelede daha sıkı işbirliği

Önde gelen sanayi ve kalkınmışlığın eşiğindeki 20 ülkeden oluşan Yirmiler
Grubu'nun Antalya Belek'teki zirvesinde Paris'teki terör saldırılarının
ışığında, ‘artan yabancı terörist sızmasıyla' daha etkin mücadele edilmesi
kararlaştırıldı. Zirvenin ortak kapanış bildirisi için hazırlanan taslakta öncelikle
bilgi teatisi ile sınır kontrollerinin arttırılması öngörülüyor. 20'ler Grubu aynı
zamanda hava ulaşımı güvenliğinin arttırılması için de daha sıkı işbirliği
yapacak. Devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanması gereken
bildiride terörizmin mali kaynaklarının kurutulması ve internetteki terör
propagandasına set çekilmesi de yer alıyor.