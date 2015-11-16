Terörle mücadelede daha sıkı işbirliği

Önde gelen sanayi ve kalkınmışlığın eşiğindeki 20 ülkeden oluşan Yirmiler

Grubu'nun Antalya Belek'teki zirvesinde Paris'teki terör saldırılarının

ışığında, ‘artan yabancı terörist sızmasıyla' daha etkin mücadele edilmesi

kararlaştırıldı. Zirvenin ortak kapanış bildirisi için hazırlanan taslakta öncelikle

bilgi teatisi ile sınır kontrollerinin arttırılması öngörülüyor. 20'ler Grubu aynı

zamanda hava ulaşımı güvenliğinin arttırılması için de daha sıkı işbirliği

yapacak. Devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanması gereken

bildiride terörizmin mali kaynaklarının kurutulması ve internetteki terör

propagandasına set çekilmesi de yer alıyor.