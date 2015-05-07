Terörle Mücadele polisleri opera ve baleye atandı!

Terör, istihbarat, yolsuzluk ve kaçakçılık alanında uzmanlaşmış bin polis EGM bünyesinden alınarak opera, bale, tiyatro, tarım ve sosyal hizmetler dairelerinde görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı yeni kararı polislere 5 Mayıs’ta tebliğ etti. Duruma tepki gösteren polisler idari mahkemeye başvuracak.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra Emniyet Teşkilatı’ndaki tasfiyeler sürüyor.

Bugün gazetesinin haberine göre, son olarak 1776 emniyet müdürünün emekli edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı 1000’e yakın polisi başka kurumlarda görevlendirdi.

‘Kaçakçılık Şube’den tiyatroya’

İçişleri Bakanlığı’nın yeni aldığı karara göre, yıllarca Hakkâri, Şırnak, Van gibi illerde Terörle Mücadele’de görev yapmış amir ve komiserleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Devlet Opera ve bale Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri’nde görev alan komiser ve amirlerin bazıları Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bazıları da Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

EGM bünyesinden gönderilecek olan polisler hakkında daha önceden Gülen cemaatine yakın olduğu iddiasıyla fişleme yapıldığı belirlendi.

‘Göreve iade davası’

Tasfiye edilmek istenen bazı polislerin de nüfus, tarım, tapu, turizm, orman, sosyal hizmetler gibi dairelerde görevlendirildiği öğrenildi.

Mesleklerinden kendi isteği dışında gönderilen polislerin hepsi dilekçe yazarak bu şekilde atanmayı kabul etmediklerini bildirdi. Hak ihlali yapıldığını belirten polisler göreve iade için idari mahkemeye başvuracak.

‘Tasfiye için süre beklenecek’

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu iki hafta önce 1776 emniyet müdürü ile 10 emniyet amirini emekliliğe sevk etmişti. Emekliye sevk edilmek için listeye alınan ancak yaş nedeniyle emekli edilemeyen 600’ü aşkın müdürün de ilerleyen zamanda çeşitli bakanlıklarda uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına kaydırılacağı ve emekli olması için yaş hadlerini doldurmasının bekleneceği öğrenildi.

‘Parti polisi kuruluyor’

Eski emniyet müdürü Ercan Taştekin: Hukuka, yasalara, demokrasiye ve profesyonelliğe uygun polislik değil dar oligark bir yapı, biat etmeyenin imha edildiği bir yapı kurmak isteniyor. Sudan bahanelerle, hukuksuz şekilde devletin polisi imha ediliyor, parti polisi kuruluyor. Amaç kendilerine yolsuzluk operasyonu yapacak polisin kalmaması, kendi çıkarlarına hizmet edecek yapının oluşturulması. Ülkeye ciddi güvenlik zafiyeti yaşatacak bu durum.

‘Güvenlik riski var’

CHP milletvekili Mahmut Tanal: Ülke güvenliği açısından riskli bir adım atıldı. Terörle, uyuşturucuyla, suçluyla mücadele açısından riskli bir iş yapıldı. Bu polisleri başka kurumlara gönderen EGM bunların yerine de başka polis alacak. Böylelikle parti polisi kuracaklar. 17 Aralık’tan sonra Türkiye’de rüşvet, terör, yolsuzluk operasyonu yapılmadı. Bunun sebebi bu alanlarda liyakatsizlik arttı. Bunun tezahürünü adliyede şehit edilen savcı olayında yaşadık.

‘Hukuk tanımazlık’

Eski emniyet müdürü Murat Çetiner: Hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK’a yönetici olduğu bir memlekette polis müdürünün de opera, baleye atanması bizi şaşırtmıyor. 17 Aralık’tan sonraki cinnet halinin bir sonucunu yaşıyoruz. Adı sayılan birimlerin hepsinde ülkeye hizmet etmek mümkün, o görevler de önemlidir. Ama bu hukuk tanımamazlıktır. Çapa’da çalışan bir dahiliye uzmanının bir karakola amir atanması gibi bir durumdur.