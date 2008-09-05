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Yaşam

Terörle mücadele için destek talebi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, terörle mücadele kapsamında Diyarbakır'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

05 Eylül 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanları, Diyarbakır Valiliği ziyareti sonrası sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüştü.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Akyıl, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nilüfer Baran, Ziraat Odası Başkanı Bahri Erdem, Eczacılar Odası Başkanı Yahya Çokmak, Diyarbakırspor Başkanı Adnan Öktüren, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 20 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Öte yandan, görüşmeye Diyarbakır Barosu, İHD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabipler Odası ve Eğitim-Sen temsilcilerinin davet edilmediği öne sürüldü.

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