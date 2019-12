-Terörle mücadele forumunu birlikte açtılar NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün resmen başlatılan Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) girişimine gerçekten ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda TMKF girişiminin terörle mücadele kapsamında küresel bir forum olarak son derece önemli bir görev üstleneceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, New York'un ünlü Waldorf Astoria Otelinde düzenlenen ''Terörizmle Mücadele Küresel Forumu-TMKF'' açılış toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile birlikte eşbaşkanlık yaparak TMKF'nu resmen başlatmış oldu. Toplantının açılışında bu yılki Oscar belgesel ödüllerine aday olan ''Killing In the Name'' adlı kısa film gösterildi. Belgesel filmde dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde düzenlenen terör saldırılarında hayatta kalmayı başaran terör kurbanları başlarından geçen korkunç deneyimleri anlattılar. -Bakan Davutoğlu- Dışişleri Bakanı Davutoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bugünkü TMKF toplantısına katılan ülkelerin terörizme ve aşırılığa karşı mücadele kararlılıklarını sergilediklerini belirterek, TMKF gibi bir platforma dünyada büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. New York'ta 10 yıl önce 11 Eylül terör saldırılarının yaşandığını anımsatan Davutoğlu, o saldırılarda sadece Amerikan vatandaşlarının değil, tüm insanlığın saldırıya uğradığını, binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin kurbanların yakınlarının acılarını paylaştığını söyledi. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı kendi mücadelesini sürdürdüğünü, ancak bu kapsamda tüm komşu ülkelere, kendi topraklarında faaliyette bulunan terör örgütü PKK'nın ve ona bağlı organizasyonların sözkonusu faaliyetlerini durdurmaları çağrısında bulunduklarını da belirten Davutoğlu, bunun uluslararası hukuk açısından bir yükümlülük olduğunu söyledi. Türkiye'nin terörden çok çektiğini de ifade eden Davutoğlu, terörle mücadelede uluslararası dayanışmanın esas olduğunu kaydetti. Davutoğlu şunları kaydetti: ''Türkiye TMKF'yı güçlü bir şekilde destekleyecek. Kendi tecrübelerimizi, en iyi uygulamalarımızı, fikirlerimizi paylaşacağız. Ayrıca gelecekte İstanbul'da TMKF'nın İdari Birimine de ev sahipliği yapmak istiyoruz.'' Davutoğlu bu kapsamda TMKF'nın hayata geçmesine yönelik bugün Siyasi Bildiriyi de kabul ettiklerini ilan ederek, TMKF'nin pratiğe ve eyleme yönelik, sivil bir platform olacağını, platformda uzmanların deneyimlerini paylaşacaklarını sözlerine ekledi. -Hillary Clinton- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da konuşmasının başında amaçlarının terörizmle mücadelede birlikte çalışmak olduğunu belirterek özellikle eşbaşkan Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na teşekkür etmek istediğini, Türkiye'ye terörle mücadele gösterdiği işbirliği ve katkıların çok iyi bilindiğini ve bunun için de teşekkür etmek istediğini vurguladı. Clinton konuşmasında terörün yeni bir tehdit olmadığını ancak yeni teknolojik gelişmelerle boyut değiştirerek küresel hale geldiğini, dünyada herkesi tehdit ettiğini belirtti. New York senatörlüğü döneminde 11 Eylül terör saldırılarını bizzat yaşadığını anlatan Clinton, dünyada El Kaide, PKK gibi terör örgütlerinin insanların hayatlarını almaya devam ettiğini, herkesin terör saldırılara hedef olabileceğini söyledi. Bu kapsamda hiçbir ülkenin terörle tek başına mücadele edemeyeceğini de söyleyen Clinton, TMKF'nın önemli bir uzmanlık ve deneyim paylaşımı platformu olacağını, bu kapsamda hem BM, hem de tüm bölgesel kurumlarla işbirliği yapacaklarını söyledi. Clinton bu kapsamda ABD'nin TMKF aktif bir üyesi olacağını sözlerine ekledi.TMKF'nin 30 kurucu üyesi ABD, Almanya, Avrupa Birliği, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çin, Danimarka, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kolombiya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün ve Yeni Zelanda olarak sıralanıyor.