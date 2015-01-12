Terörle mücadele ekiplerinden 'terör' operasyonu

Terörle Mücadele ekipleri İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde 'adı açıklanmayan' bir terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bir binada uzun süre arama yapan polislerin bazı kişileri de gözaltına aldığı belirtiliyor.

Radikal’de yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, başta Bahçelievler ve Eyüp olmak üzere bazı ilçelerde tespit edilen çeşitli adreslere Özel Harekât polislerinin ve zırhlı araçlarının desteğiyle, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Çelik Hançer Sokak'ta bulunan bir apartmana düzenlenen operasyonda, polis ekipleri yaklaşık bir saat arama yaptı ve ardından binadan ayrıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu bildirildi. Ancak kaç kişinin gözaltına alındığı ya da operasyonun hangi örgüte yönelik olduğu konusunda bilgi verilmedi.