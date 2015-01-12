T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terörle mücadele ekiplerinden 'terör' operasyonu

Özel Harekât polislerinin ve zırhlı araçlarının desteğiyle, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi

12 Ocak 2015 11:38

Terörle Mücadele ekipleri İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde 'adı açıklanmayan' bir terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bir binada uzun süre arama yapan polislerin bazı kişileri de gözaltına aldığı belirtiliyor.

Radikal’de yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, başta Bahçelievler ve Eyüp olmak üzere bazı ilçelerde tespit edilen çeşitli adreslere Özel Harekât polislerinin ve zırhlı araçlarının desteğiyle, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Çelik Hançer Sokak'ta bulunan bir apartmana düzenlenen operasyonda, polis ekipleri yaklaşık bir saat arama yaptı ve ardından binadan ayrıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu bildirildi. Ancak kaç kişinin gözaltına alındığı ya da operasyonun hangi örgüte yönelik olduğu konusunda bilgi verilmedi.

ETİKETLER

operasyonterörlemücadeleekiplerieş zamanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24